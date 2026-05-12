Jeep Wrangler e Grand Cherokee 4xe, il disastro continua: nuova causa

Stellantis e le batterie difettose di Jeep Wrangler 4xe e Grand Cherokee 4xe tornano in tribunale. Una nuova causa collettiva, depositata il 24 aprile presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Detroit, elenca 16 querelanti a nome di un numero ben più ampio di proprietari che si trovano nella stessa situazione.

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L’accusa è pesante. Il gruppo automobilistico era a conoscenza dei difetti, ha minimizzato la loro gravità e ha temporeggiato sia nell’emettere richiami sia nel trovare soluzioni efficaci. I querelanti chiedono un risarcimento danni e il rimborso delle spese legali.

I problemi non sono nuovi, né marginali. I due modelli Jeep PHEV sono stati richiamati almeno tre volte per una serie di criticità che comprendono rischi di esplosione e incendio, motori contaminati da sabbia e improvvise perdite di potenza.

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Al centro della vicenda ci sono le batterie agli ioni di litio a 96 celle prodotte da Samsung. Secondo la denuncia, presentavano celle con danni al separatore, il sottile strato membranoso che regola il trasferimento degli ioni all’interno della batteria. Un separatore compromesso aumenta significativamente il rischio di combustione.

La NHTSA aveva già emesso un primo richiamo per questo problema, seguito a novembre da un secondo che ha coinvolto oltre 320.000 veicoli. Samsung aveva richiamato i propri prodotti nel 2024, ma la soluzione adottata si è rivelata insufficiente. Il portavoce di Stellantis Frank Matyok, che a novembre aveva dichiarato come la comprensione del problema si fosse “evoluta” grazie a ulteriori ricerche, ora tace.

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La causa sostiene che Stellantis fosse “incapace o non disposta a porre rimedio al difetto” e che proprio questa incapacità abbia portato alla decisione di interrompere bruscamente l’intera linea PHEV, avvenuta alla fine del 2025. Nel 2025, Jeep Wrangler e Grand Cherokee 4xe erano tra gli ibridi plug-in più venduti negli Stati Uniti.

La reputazione logorata dai richiami ripetuti, sommata ai cambiamenti normativi dell’amministrazione Trump che hanno ridimensionato l’urgenza della transizione elettrica, ha convinto Stellantis a dirottare la produzione verso motori termici tradizionali e ibridi non plug-in.