Fiat 500 Hybrid Dolcevita, ordini aperti in Italia per la nuova serie speciale

FIAT arricchisce la famiglia della Nuova 500 Hybrid con una serie speciale che punta dritto al cuore dello stile italiano. Si chiama Fiat 500 Hybrid Dolcevita ed è un’edizione limitata pensata per chi cerca una city car compatta, ma con un tocco più ricercato. L’ispirazione arriva dalle estati sulla costa italiana e dall’eleganza degli anni Sessanta, due mondi che la 500 ha sempre saputo raccontare con naturalezza.

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Fiat 500 Hybrid Dolcevita: edizione limitata dell’icona urbana ispirata all’estate

La nuova Fiat 500 Hybrid Dolcevita sarà proposta solo in versione Cabrio, una scelta coerente con il suo carattere. La guida a cielo aperto, la capote in tessuto blu e i dettagli dedicati richiamano subito un’idea di leggerezza, vacanza e libertà. È una 500 pensata per farsi notare senza esagerare, con un’impronta elegante e mediterranea.

All’esterno spiccano le calotte degli specchietti cromate, il badge laterale con logo Dolcevita, i cerchi in lega diamantati da 16 pollici, i fari Full LED e la capote blu dedicata. Sono elementi che rendono questa serie speciale più distintiva e le danno un’identità immediatamente riconoscibile.

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Anche l’abitacolo segue la stessa direzione. I sedili in tessuto Pieds de poule e vinile, con logo “500” ricamato, richiamano un gusto rétro ma attuale. A bordo non mancano contenuti pensati per l’uso quotidiano, come autoradio DAB da 10,25 pollici, climatizzatore automatico, sensore pioggia e sensori di parcheggio posteriori.

In Italia gli ordini sono già aperti. L’arrivo nelle concessionarie è previsto da fine giugno, con un prezzo promozionale per maggio di 19.950 euro, in caso di rottamazione e finanziamento tramite Stellantis Financial Services.

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FIAT amplia inoltre la gamma con la Nuova 500 Hybrid 3+1, pensata per chi desidera più praticità. La piccola porta posteriore sul lato passeggero facilita l’accesso alla seconda fila, rendendo la 500 più comoda per famiglie, bambini e utilizzo quotidiano. Sarà disponibile negli allestimenti ICON e La Prima.