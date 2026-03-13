Le berline possono tornare di moda? Da Stellantis arriva un segnale che può cambiare il mercato

Per anni il mercato dell’auto ha seguito quasi una sola direzione: SUV e crossover ovunque, sempre e comunque in ogni fascia di prezzo e in praticamente ogni segmento. Una tendenza così forte da far sembrare le berline quasi un prodotto del passato, soprattutto nelle fasce più accessibili. Eppure qualcosa potrebbe iniziare a muoversi in senso opposto. A suggerirlo è Ralph Gilles, responsabile del design di Stellantis, che nelle ultime dichiarazioni ha parlato apertamente di un possibile ritorno d’interesse verso forme più tradizionali e, per certi versi, più personali.

Advertisement

I clienti chiedono le berline e sono stanchi dei SUV: a suggerirlo è Ralph Gilles, responsabile del design di Stellantis

Il messaggio è chiaro: la “mania dei SUV”, almeno secondo Gilles, potrebbe aver superato il suo picco. E non è un dettaglio da poco, soprattutto se arriva da uno dei manager più influenti sul fronte del design all’interno di un gruppo come Stellantis. Secondo Gilles, oggi sono sempre di più le persone che chiedono berline. Non solo: anche i giovani designer sembrano guardare con interesse a modelli a due volumi, compatti, pratici e con una forte identità, ispirati a vetture iconiche del passato come le GTI degli anni Ottanta.

Dietro questa osservazione c’è un ragionamento più ampio. Per molto tempo il SUV è stato percepito come la risposta universale alle esigenze del mercato: posizione di guida alta, versatilità, immagine robusta e una certa facilità nel conquistare il pubblico. Ma proprio questo dominio quasi assoluto potrebbe aver creato un effetto opposto, soprattutto tra le generazioni più giovani, che iniziano a cercare qualcosa di diverso. Un’auto più personale, più facile da vivere in città, più semplice da parcheggiare e magari anche più piacevole da guidare.

Advertisement

Secondo Gilles, questa nuova sensibilità starebbe spingendo Stellantis a ripensare alcuni schemi consolidati. E non è un’affermazione da poco, considerando che oggi il gruppo, almeno negli Stati Uniti, propone una presenza piuttosto limitata nel mondo delle berline, con modelli come Dodge Charger e Alfa Romeo Giulia. La questione, però, va oltre i singoli prodotti e tocca un punto cruciale: capire se esista davvero spazio per un ritorno di certe carrozzerie in un mercato che da anni ha premiato quasi soltanto crossover e SUV.

Un altro segnale interessante arriva dal pubblico più giovane. In un recente sondaggio citato nel dibattito, il 51% degli adolescenti intervistati ha dichiarato di immaginarsi alla guida di una berlina in futuro. Una percentuale nettamente superiore rispetto a chi ha indicato un SUV o un pick-up come scelta ideale. È un dato che colpisce, soprattutto perché racconta un possibile cambio culturale. Molti ragazzi di oggi sono cresciuti in famiglie dove il SUV o il crossover erano la normalità. Ed è abbastanza naturale che, a un certo punto, sentano il bisogno di distinguersi da quel modello.

Advertisement

È un meccanismo che il mercato ha già visto in passato. Le station wagon, i minivan e poi gli stessi SUV hanno attraversato fasi alterne, spesso influenzate non solo da esigenze pratiche, ma anche da dinamiche generazionali e di immagine. Oggi potrebbe essere il turno delle berline, o comunque di vetture compatte e a due volumi con una personalità più marcata.

Naturalmente, il vero nodo sarà capire se questa domanda potenziale si tradurrà in prodotti reali e soprattutto accessibili. Perché il problema non è soltanto il ritorno delle berline in sé, ma il fatto che oggi molte delle opzioni ancora disponibili si concentrano nei segmenti premium e di lusso. Se davvero il mercato sta cambiando, la sfida per i costruttori sarà riportare questo tipo di auto anche in fasce di prezzo più vicine al pubblico giovane e generalista.

Advertisement

Per ora, siamo ancora nel campo dei segnali e delle intenzioni. Ma il fatto che da Stellantis arrivi una riflessione così netta è già significativo. Dopo anni in cui sembrava non esserci alternativa ai SUV, il solo fatto di tornare a parlare seriamente di berline è un indizio che qualcosa, lentamente, potrebbe davvero cambiare.