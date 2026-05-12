Jeep Compass mantiene la sua posizione di leader tra i SUV in Brasile nel 2026

Nel 2026 Jeep Compass continua a essere uno dei SUV più apprezzati dal pubblico brasiliano. Il modello di medie dimensioni del marchio americano si conferma ancora una volta leader nel proprio segmento, mantenendo una posizione costruita negli anni grazie a un mix di affidabilità, tecnologia e capacità di adattarsi alle esigenze degli automobilisti locali.

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Nel 2026 sono già state immatricolate 18.325 unità della Jeep Compass in Brasile, il SUV ha visto aumentare del 6% le sue vendite

Il dato di aprile conferma questa solidità: con 4.219 immatricolazioni, Compass è rimasto al primo posto tra i SUV medi in Brasile. Un risultato significativo, soprattutto perché arriva in un mercato sempre più affollato, dove nuovi concorrenti cercano spazio in una categoria molto importante per volumi e immagine.

Negli ultimi nove anni, Jeep Compass è stato il C-SUV più venduto del Paese. Un primato che racconta non solo il successo commerciale del modello, ma anche il rapporto di fiducia costruito con i clienti brasiliani. Compass è riuscito a restare competitivo perché offre una proposta equilibrata: comfort per l’uso quotidiano, dotazioni tecnologiche moderne, sicurezza e quella vocazione off-road che resta uno dei tratti distintivi del marchio Jeep.

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A rafforzare l’offerta c’è anche la gamma motori. Tra le novità più interessanti spicca il propulsore Hurricane, ora disponibile anche in versione flex-fuel da 272 CV. Una soluzione particolarmente adatta al Brasile, dove questo tipo di alimentazione risponde bene alle abitudini e alle necessità del mercato locale, offrendo allo stesso tempo prestazioni elevate.

Il buon risultato di Compass si inserisce in un mese positivo per Jeep. Ad aprile, con l’arrivo dei nuovi Renegade e Commander dotati di tecnologia MHEV, il marchio ha registrato 8.528 immatricolazioni complessive. Nei primi quattro mesi del 2026, Jeep ha raggiunto quota 35.774 unità, confermando la propria forza nel mercato brasiliano e il ruolo centrale di Compass nella strategia del brand.