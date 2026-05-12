Alfa Romeo e Carabinieri, Ficili anticipa una novità legata al nuovo Tonale

Il rapporto tra Alfa Romeo e l’Arma dei Carabinieri continua a guardare avanti, forte di una storia che dura da 75 anni. A raccontarlo è Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo, in alcune dichiarazioni rilasciate a Il Giornale, nelle quali il manager ha sottolineato il valore storico, simbolico e personale di un legame profondamente radicato nella cultura italiana.

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Una novità in arrivo per Tonale pensata appositamente per i Carabinieri

“Quello tra Alfa Romeo e Arma è un rapporto storico”, ha spiegato Ficili, ricordando come le vetture del Biscione accompagnino da decenni donne e uomini dei Carabinieri nelle loro missioni quotidiane. Una collaborazione che, nel tempo, ha unito due simboli nazionali diversi ma vicini per valori: passione, disciplina, dedizione e senso del servizio.

La novità più interessante riguarda però il futuro. Ficili ha anticipato che Alfa Romeo ha sviluppato una novità legata al nuovo Tonale pensata per rispondere alle esigenze operative dell’Arma. “Nelle ultime settimane abbiamo sviluppato un prodotto sul nuovo Tonale che risponde alle esigenze dei Carabinieri”, ha dichiarato il CEO, spiegando che l’obiettivo è garantire sicurezza sia a chi guida durante il servizio sia alle persone a bordo. La presentazione è attesa già la prossima settimana.

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Il nuovo Tonale diventa quindi il punto di partenza per rafforzare una collaborazione storica, portandola in una fase aggiornata alle esigenze attuali. Dopo decenni di Alfa Romeo in divisa, il Biscione conferma l’intenzione di restare vicino ai Carabinieri anche con i prossimi modelli, costruendo continuità tra tradizione e innovazione.

Nell’intervista a Il Giornale, Ficili ha raccontato anche il suo legame personale con l’Arma. Alla domanda su cosa rappresenti per lui questo rapporto, il manager ha risposto usando una parola molto forte: “amore”. Un sentimento legato anche alla sua esperienza diretta, avendo svolto il servizio di leva nei Carabinieri, che definisce ancora oggi una parte importante della propria storia personale e professionale.

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Ficili ha infine sottolineato come il fascino di Alfa Romeo e dei Carabinieri sia ancora vivo tra i giovani. Il CEO ha citato la Giulia, che guida quotidianamente, e la Junior, modello d’ingresso nel mondo Alfa Romeo pensato per avvicinare anche un pubblico più giovane e femminile. Un segnale che, secondo il manager, conferma l’attualità di due miti italiani capaci ancora oggi di parlare alle nuove generazioni.