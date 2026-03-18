Dodge guarda avanti: prestazioni, identità e nuovi motori al centro della nuova strategia

Dodge sta vivendo una fase delicata, una di quelle che possono cambiare in profondità il destino di un marchio. Eppure, almeno nelle intenzioni del management, la strada è chiara: evolversi senza tradire la propria identità. A dirlo è Matt McAlear, amministratore delegato del brand, che in una recente intervista ha tracciato le linee guida del futuro della casa americana di Stellantis, toccando temi centrali come elettrificazione, dazi, strategia commerciale e rapporto con la community.

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L’amministratore delegato di Dodge svela il futuro del marchio: le prestazioni restano al primo posto

Il messaggio di fondo è semplice: Dodge non vuole smettere di essere se stessa. “Credo che ciò che ci distingue sia il fatto che puntiamo tutto su ciò che ci rende diversi”, ha spiegato McAlear, ribadendo come il cuore del marchio resti quello delle prestazioni. Una dichiarazione che non arriva per caso, perché negli ultimi anni la casa americana ha costruito gran parte del proprio immaginario attorno a un’idea di sportività molto americana, fatta di potenza brutale, carattere e impatto emotivo più che di pura raffinatezza tecnica.

Lo stesso McAlear ha riconosciuto che il marchio non sempre ha potuto competere con i rivali sui terreni più classici della prestazione, come il rapporto peso-potenza o l’efficacia in pista. “Eravamo più grandi, più larghi, più pesanti”, ha ammesso. Ma proprio da questo limite Dodge ha costruito una propria strada, scegliendo di esaltare ciò che la rendeva unica: accelerazione in rettilineo, motori esuberanti e una forte componente emozionale. È in questo contesto che l’era Hellcat ha trasformato il marchio in un simbolo per gli appassionati.

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Oggi, però, il contesto è cambiato. Dodge si trova a introdurre nuovi modelli e nuove tecnologie, incluse piattaforme elettrificate e i motori Hurricane biturbo, cercando di restare fedele a quella stessa filosofia. “Stiamo lanciando una generazione di auto che supera le prestazioni di quei veicoli e offre di più”, ha sottolineato McAlear. In altre parole, il marchio non sta abbandonando la performance, ma sta semplicemente cambiando il modo in cui la propone.

Un passaggio chiave in questa trasformazione è rappresentato dalla nuova Dodge Charger, prodotta a Windsor, in Ontario. È un modello simbolico, perché apre un nuovo capitolo per uno dei nomi più importanti del marchio e allo stesso tempo riflette la complessità dell’attuale scenario industriale. Non a caso, McAlear ha indicato i dazi come “la priorità assoluta”, spiegando che veicoli come la Charger costruita in Canada devono confrontarsi con condizioni commerciali diverse rispetto a modelli come la Durango, assemblata invece a Detroit.

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Secondo il manager, il tema tariffario si inserisce in un sistema “estremamente complesso”, che Dodge e Stellantis stanno cercando di gestire per mantenere competitivi prezzi e pacchetti. È un aspetto tutt’altro che secondario, soprattutto in una fase in cui il mercato auto deve fare i conti con listini sempre più alti e clienti sempre più attenti al valore reale del prodotto.

Ma se c’è un elemento che McAlear considera decisivo quanto la tecnica e la strategia industriale, è la comunità di appassionati. “Lo chiamiamo fratellanza, lo chiamiamo sorellanza”, ha detto, parlando di una fanbase che il marchio considera un vero patrimonio. Una comunità molto presente, molto rumorosa e soprattutto molto coinvolta, capace di offrire a Dodge un feedback continuo. “Ci fanno sapere esattamente cosa vogliono”, ha spiegato, lasciando intendere che dietro le quinte ci siano già altri progetti in fase di sviluppo.

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In questo scenario, un ruolo centrale spetta anche alla rete dei concessionari. Per McAlear, il vero cambio di percezione non avverrà con le parole, ma “un test drive alla volta”. È per questo che Dodge chiede ai dealer di far provare le nuove vetture, coinvolgendo non solo i clienti ma anche il personale interno. “Vedere per credere”, ha ribadito il CEO, convinto che modelli come la Charger Daytona elettrica o le future versioni Sixpack con motore Hurricane possano convincere soprattutto una volta messe alla prova su strada.

Guardando ai prossimi anni, McAlear non ha dubbi sulla missione del brand: “La prima cosa che mi viene in mente è il marchio americano delle prestazioni”. Una frase che riassume bene la visione di Dodge. Qualunque sia la tecnologia scelta, elettrica o termica, il requisito resta sempre lo stesso: offrire prestazioni ai vertici della categoria e continuare a distinguersi in un panorama sempre più affollato e uniforme. Per Dodge, in fondo, le prestazioni non sono un semplice tratto distintivo. Sono ancora il centro di tutto.