Leapmotor rafforza la leadership tra le start-up EV con 71.387 consegne ad aprile 2026

Al Salone dell’Auto di Pechino, Leapmotor ha richiamato l’interesse di media, partner e pubblico, confermando il forte slancio del marchio nel settore della mobilità elettrica intelligente. La presenza in fiera ha messo in evidenza l’evoluzione della gamma, sempre più ampia e orientata a diversi segmenti di mercato, insieme alle più recenti soluzioni tecnologiche sviluppate dal costruttore.

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Ad aprile, Leapmotor ha consegnato 71.387 veicoli a livello globale

Tra i modelli protagonisti dello stand figuravano il SUV top di gamma D19, la Lafa5 Ultra, conosciuta a livello globale come B05, e la A10, denominata B03X sui mercati internazionali. Una vetrina utile a ribadire l’impegno di Leapmotor nell’innovazione e nella crescita globale.

La forte presenza di Leapmotor al Salone dell’Auto di Pechino ha coinciso con consegne record ad aprile, trainate dal lancio di successo di nuovi modelli e dalla rapida espansione della capacità produttiva. Ad aprile, Leapmotor ha consegnato 71.387 veicoli, tra vendite nazionali ed esportazioni, con un incremento del 73,95% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e del 42,69% rispetto a marzo 2026.

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Questo risultato eccezionale ha garantito a Leapmotor il primo posto tra le startup di veicoli elettrici (NEV) ad aprile e complessivamente dall’inizio dell’anno. Da gennaio ad aprile, le consegne hanno totalizzato 181.542 veicoli, con un incremento del 41,18% rispetto all’anno precedente, consolidando ulteriormente la sua posizione di leader tra i marchi emergenti di veicoli elettrici (NEV).

I risultati mensili da record sono stati principalmente dovuti alla forte domanda di mercato per i prodotti appena lanciati. Leapmotor ha presentato il suo SUV di punta, il D19, il 16 aprile, ricevendo oltre 15.000 ordini fermi nei primi 15 giorni. Contemporaneamente, il B05 Ultra è stato presentato ufficialmente il 24 aprile, giorno di apertura del Salone dell’Auto di Pechino, mentre il SUV compatto B03X aveva già debuttato il 26 marzo, rafforzando ulteriormente la gamma di modelli Leapmotor.

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Dopo aver consegnato quasi 600.000 veicoli nel 2025, gli ottimi risultati di Leapmotor ad aprile rafforzano la fiducia del marchio nel raggiungimento dell’ambizioso obiettivo di un milione di unità consegnate quest’anno. Questo posiziona inoltre Leapmotor tra i produttori di veicoli elettrici a più rapida crescita. Grazie alla rapida espansione della sua gamma di prodotti e alle innovazioni tecnologiche sostenibili, il marchio continua a perseguire l’obiettivo di diventare un produttore leader di veicoli elettrici intelligenti e di renderli accessibili a tutti.