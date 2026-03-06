Matt McAlear, CEO di Dodge, nominato CEO di Chrysler e responsabile Alfa Romeo in Nord America

Stellantis annuncia la nomina di Matt McAlear a CEO del marchio Chrysler e responsabile di Alfa Romeo Nord America, con effetto immediato, in aggiunta al suo attuale ruolo di CEO del marchio Dodge. Veterano dell’azienda con 13 anni di esperienza, McAlear ha trascorso gran parte della sua carriera ricoprendo diverse posizioni di leadership nelle vendite, nel marketing e nella gestione del marchio. È stato responsabile del lancio della nuovissima Chrysler Pacifica nel 2016.

Matt McAlear sostituisce Chris Feuell, che ha scelto di lasciare l’azienda per motivi personali

Nel suo attuale ruolo, McAlear sta guidando una fase particolarmente significativa per il marchio, segnata dal lancio della nuova Dodge Charger, modello destinato a rappresentare il prossimo capitolo nella storia della muscle car americana. Si tratta di una vettura chiamata a raccogliere un’eredità importante, reinterpretando uno dei nomi più iconici del panorama automobilistico statunitense in una fase di forte evoluzione per l’intero settore.

Il progetto ha già ottenuto un riscontro di rilievo, testimoniato da numerosi riconoscimenti assegnati da autorevoli realtà del settore: tra questi figurano il premio Auto dell’Anno Nordamericano 2026, il Veicolo dell’Anno 2025 attribuito da Detroit News, il titolo di Auto dell’Anno 2026 conferito da Detroit Free Press, oltre ai premi di TopGear.com US come Auto dell’Anno e ai riconoscimenti Best of the Year e Best Coupe assegnati da MotorWeek Drivers’ Choice 2026. Una serie di risultati che conferma la rilevanza strategica del modello e il valore del lavoro svolto sotto la guida di McAlear in una fase cruciale per l’evoluzione del brand.

Con questo incarico, McAlear si trova quindi a gestire non solo il debutto commerciale di un modello simbolico, ma anche una transizione importante per l’identità di Dodge, chiamata a rinnovarsi senza perdere il legame con il proprio DNA sportivo e prestazionale.

Matt McAlear

La sua esperienza e il percorso già maturato all’interno del gruppo rappresentano elementi centrali per accompagnare il marchio in questa nuova fase. McAlear prende infatti il posto di Chris Feuell, che ha scelto di lasciare l’azienda per motivi personali, chiudendo così un capitolo rilevante nella recente storia del brand. Il passaggio di consegne avviene in un momento di particolare attenzione mediatica e industriale, con Dodge impegnata a consolidare il proprio posizionamento e a costruire il futuro su basi che uniscano tradizione, innovazione e forte riconoscibilità sul mercato.