Alfa Romeo, maggio di offerte: Junior, Tonale, Giulia e Stelvio tra sconti e promozioni

Alfa Romeo rinnova anche per maggio 2026 le promozioni dedicate alla propria gamma. Le offerte interessano tutti e quattro i modelli attualmente in vendita: Junior, Tonale, Giulia e Stelvio. Un pacchetto ampio, che coinvolge motorizzazioni ibride, elettriche, diesel e versioni ad alte prestazioni.

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Alfa Romeo Junior, Tonale, Giulia e Stelvio: le promozioni di maggio 2026 in Italia

Si parte dall’Alfa Romeo Junior, il modello più recente della gamma. La versione 1.2 145 CV Hybrid eDCT6 Sprint, proposta a listino a 32.950 euro, è disponibile in promozione a 29.450 euro, salvo oneri finanziari. In caso di finanziamento con permuta, il costo complessivo arriva a circa 33.500 euro.

La Junior ibrida con trazione integrale, la 1.2 145 CV Hybrid eDCT6 Q4, scende invece da 35.950 euro a 32.450 euro, sempre esclusi gli oneri finanziari. Con pagamento dilazionato, il totale indicativo arriva a circa 37.000 euro. Spazio anche alla Junior elettrica da 156 CV, pari a 115 kW, proposta a 36.472 euro salvo oneri finanziari, che diventano circa 39.200 euro con finanziamento. La versione Sport Speciale della Junior Hybrid è invece offerta a 30.650 euro, con un totale di circa 38.200 euro in caso di pagamento dilazionato.

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Le promozioni coinvolgono anche Alfa Romeo Tonale, recentemente aggiornata. La versione 1.6 diesel da 130 CV in allestimento base è proposta a 33.718 euro salvo oneri finanziari, che salgono a circa 40.000 euro con finanziamento e permuta. La Tonale Plug-in Hybrid Q4 da 270 CV parte invece da 45.001 euro, oppure circa 50.900 euro con finanziamento da 35 rate da 329 euro.

Per la Tonale 1.6 diesel Sport Speciale servono 39.405 euro, che diventano circa 45.400 euro con finanziamento. La Tonale 1.5 Hybrid da 175 CV è invece proposta a circa 38.600 euro tutto compreso.

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Tra le offerte più interessanti spiccano anche Stelvio e Giulia. La Stelvio Quadrifoglio scende da 111.500 euro a 93.635 euro, con quasi 18.000 euro di vantaggio sul listino. La Stelvio 2.2 Turbo Diesel da 210 CV Sprint costa circa 58.600 euro con finanziamento, mentre la Giulia con lo stesso motore arriva a circa 53.600 euro.

Chiude il quadro la Giulia Quadrifoglio, proposta a 86.066 euro salvo oneri finanziari rispetto ai 102.800 euro di listino. Con pagamento dilazionato, la spesa complessiva arriva a circa 98.000 euro. Una gamma di offerte ampia, pensata per sostenere le vendite Alfa Romeo su più fasce di mercato.