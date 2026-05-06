Jeep Avenger: a maggio 2026 fino a 11.000 euro di sconto sul B-SUV più amato dagli italiani

Anche a maggio 2026 proseguono in Italia le promozioni dedicate alla Jeep Avenger, uno dei modelli più forti del mercato italiano e ormai riferimento nel segmento dei B-SUV. La vettura del marchio americano, recentemente al centro dell’attenzione anche per il restyling 2026, viene proposta con sconti importanti su più motorizzazioni: elettrica, benzina e ibrida.

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A maggio 2026 sconti importanti in Italia per chi vuole acquistare Jeep Avenger

L’offerta più rilevante riguarda la Jeep Avenger Summit Full-Electric, disponibile fino al 31 maggio 2026, salvo esaurimento delle vetture in pronta consegna. Il prezzo promozionale è di 31.400 euro, esclusi gli oneri finanziari, contro un listino di 42.400 euro. Il vantaggio per il cliente è quindi di 11.000 euro, un taglio particolarmente consistente per la variante a zero emissioni.

L’esempio di finanziamento prevede un anticipo di 10.823 euro, seguito da 35 rate da 149 euro. Il TAN fisso è del 2,99%, mentre il TAEG è pari al 4,61%. È prevista inoltre una rata finale di 17.909,90 euro, corrispondente al valore futuro garantito. Considerando anticipo, rate, interessi e maxi rata, il costo complessivo arriva a circa 34.000 euro, circa 8.000 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

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La promozione interessa anche la versione benzina della Avenger, con motore 1.2 turbo da 100 CV in allestimento Longitude. In questo caso il prezzo scende da 25.950 euro a 22.450 euro, sempre salvo oneri finanziari e su vetture in pronta consegna. Il piano prevede un anticipo di 8.932 euro e 48 rate da 299 euro, con TAN fisso 0% e TAEG 3,14%, senza rata finale. L’importo complessivo si attesta intorno a 23.220 euro.

Spazio anche alla versione ibrida, la Avenger Longitude e-Hybrid 1.2 da 110 CV, proposta a 23.700 euro rispetto ai 27.200 euro di listino. Il finanziamento prevede un anticipo di 10.182 euro, 48 rate da 299 euro, TAN fisso 0%, TAEG 3,14% e nessuna maxi rata finale. Il totale da versare arriva a circa 24.500 euro.