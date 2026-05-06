Nuova Peugeot 2008, svolta nel design: il SUV del Leone prepara un frontale tutto nuovo

Peugeot guarda già alla nuova Peugeot 2008, futura generazione di uno dei SUV compatti più importanti nella gamma del Leone. Il nuovo modello dovrebbe segnare un cambiamento netto rispetto all’attuale generazione, soprattutto sul piano stilistico. L’obiettivo di Stellantis sarebbe quello di mantenere ancora in vita le motorizzazioni termiche e ibride, affiancandole eventualmente a una nuova variante elettrica.

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Un render proveniente dalla Francia immagina così la nuova Peugeot 2008

Il design dovrebbe ispirarsi agli ultimi concept presentati da Peugeot, a partire dalla Polygon, ma anche ai SUV 6 e 8 mostrati al Salone dell’Auto di Pechino 2026. Si tratta di un linguaggio estetico più futuristico e deciso, che sui modelli di serie verrà probabilmente reso meno estremo, ma comunque riconoscibile. Il cambiamento più evidente dovrebbe riguardare il frontale.

Una prima ipotesi arriva dal render realizzato dai colleghi francesi di Auto-Moto, che hanno provato ad anticipare l’aspetto della nuova Peugeot 2008. La ricostruzione mantiene proporzioni vicine a quelle del modello attuale, ma introduce una firma luminosa completamente diversa, più sottile e orizzontale.

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La novità più interessante riguarda l’abbandono delle tradizionali “zanne” verticali, diventate negli ultimi anni uno degli elementi più riconoscibili delle Peugeot moderne. Al loro posto potrebbe arrivare un tridente di LED orizzontali molto sottili, un richiamo alle Peugeot degli anni Ottanta e alle barre orizzontali presenti sulle griglie di alcuni modelli storici del marchio.

Il risultato, almeno secondo il render, sarebbe una nuova Peugeot 2008 più affilata e personale, con un frontale più largo visivamente e uno sguardo più tecnologico. Una soluzione che potrebbe essere adottata anche dalla prossima Peugeot 208, attesa come primo modello basato sulla nuova piattaforma STLA Small.

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Sul fronte tecnico, la nuova Peugeot 2008 dovrebbe continuare a proporre motori termici e ibridi, in linea con una fase di transizione ancora lunga per il mercato europeo. Accanto a queste versioni potrebbe trovare spazio anche una nuova generazione elettrica, pensata per rafforzare l’offerta a zero emissioni del marchio.

Resta da capire quanto il design definitivo sarà vicino al render e quanto Peugeot deciderà di osare su un modello di grande diffusione. Di certo, la prossima 2008 avrà il compito di accompagnare il marchio verso una nuova fase stilistica e tecnologica, in attesa delle normative sempre più stringenti previste dal 2035.