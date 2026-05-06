MIMO Milano Monza Motor Show 2026: supercar, hypercar e tanta adrenalina

Il tempo scorre in fretta ed è sempre più vicina all’orizzonte l’edizione 2026 del MIMO Milano Monza Motor Show. Le date da segnare in agenda sono quelle che vanno dal 26 al 28 giugno. A fare da cuore pulsante dell’evento ci penserà l’Autodromo Nazionale Monza, che si prepara ad accendere i motori.

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Il tempio italiano della velocità si appresta a trasformarsi in una grande piattaforma esperienziale dove pubblico, brand e media si incontreranno nel segno della passione, delle performance e dell’innovazione. Cresce, intanto, l’attesa per questo appuntamento a cielo aperto, che negli ultimi anni ha ridefinito gli eventi salonistici dedicati al mondo dell’auto, con un format più in sintonia ci tempi.

In linea con quanto successo nelle precedenti edizioni, il MIMO Milano Monza Motor Show 2026 sarà una festa dedicata al mondo delle quattro ruote, ad alto indice di coinvolgimento, grazie al contesto dinamico e immersivo pensato dagli organizzatori.

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Il potere seduttivo più grande sarà quello esercitato dalle supercar e dalle hypercar, mezzi capaci di accarezzare le corde emotive di tutti, proiettando immediatamente nell’affascinante mondo dei sogni, che però solo alcuni fortunati possono coronare, traducendoli in materia. I gioielli esclusivi del parterre, provenienti da collezioni private o dalle case madri, regaleranno un rapporto felice con il lato più emozionale del comparto automotive.

Foto Milano Monza Motor Show

Se il Supercar Paddock avrà il potere di richiamo più alto, grande interesse sapranno suscitare anche i prototipi, le one-off e i modelli di nuova generazione, che completeranno il quadro, aggiungendo elementi di appetibilità al rendez-vous milanese.

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Ancora alle auto sportive da sogno toccherà il ruolo di regine nella sezione dinamica, con la Supercar Parade, che porterà queste affascinanti creature sulle storiche sopraelevate e sull’attuale circuito di Formula 1, offrendo uno scenario suggestivo e irripetibile. Qui, forse, il MIMO Milano Monza Motor Show 2026 toccherà il suo diapason, con fotogrammi impagabili offerti al godimento dei protagonisti e di chi potrà ammirare una simile sfilata.

Il pubblico della rassegna lombarda non sarà solo spettatore passivo, perché agli ospiti verrà concessa la possibilità di mettersi al volante di alcune auto messe a disposizione dai brand, per dei test drive gratuiti, su percorsi dedicati all’interno dell’autodromo, che permetteranno di conoscere meglio alcune delle auto più recenti dei loro listini, in un contesto unico e ricco di storia, che include il passaggio sulle già citate curve sopraelevate. Roba da spingere a mille le pulsazioni cardiache, nonostante non si tratti di sessioni al volante di supercar e hypercar.

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I visitatori del MIMO Milano Monza Motor Show 2026 potranno anche accedere alle aree box e agli stand nel paddock 1, trasformati in un villaggio esperienziale dove incontrare direttamente le case del settore, scoprirne le tecnologie e il design, in un contatto autentico con il mondo delle quattro ruote. Ecco la forza del format esperenziale, che rende ogni ospite protagonista attivo dell’evento.

Foto Milano Monza Motor Show

Grandi dosi di adrenalina giungeranno dalle sfide in pista offerte al pubblico dagli appuntamenti con Time Attack e Track4fun. Il primo vedrà entrare in azione tante vetture ad altissime prestazioni, per una avvincente sfida al cronometro. Track4fun, invece, regalerà a piloti ed appassionati il privilegio di entrare in azione sulle proprie auto per un’esperienza trackday in una tela di grande sicurezza. In entrambi i casi la passione si tradurrà in azione, nel tempio italiano della velocità.

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MIMO Milano Monza Motor Show 2026 offrirà spazi di coinvolgimento dinamico anche ai giornalisti, con la Parade ed essi dedicata. Si tratta di una novità, in programma per la giornata inaugurale di venerdì 26 giugno, che permetterà ai professionisti della comunicazione di sfilare al volante di vetture elettriche e plug-in hybrid, lungo un percorso fra il centro di Monza con l’Autodromo Nazionale, per poi entrare in pista.

Sarà un momento simbolico, per raccontare la transizione della mobilità attraverso lo sguardo di chi ogni giorno la interpreta e la comunica. Ampio spazio, nel salone lombardo, sarà dedicato al tema delle auto alla spina, con l’Electric Area, ricavata all’interno del Paddock 1. Con ingresso gratuito e un programma che unisce spettacolo, competizione e innovazione, MIMO Milano Monza Motor Show 2026 promette di essere, ancora una volta, uno degli appuntamenti più coinvolgenti dell’estate.

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Fonte | MIMO Milano Monza Motor Show