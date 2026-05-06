Fiat 500 Hybrid, maxi sconto a maggio: la city car italiana parte da 14.950 euro

Per chi vuole cambiare auto e cerca una city car semplice, compatta e adatta alla guida urbana, la promozione di maggio sulla Fiat 500 Hybrid può essere un’occasione da considerare. Il modello continua a puntare su ciò che lo ha reso riconoscibile nel tempo: dimensioni contenute, stile iconico e una motorizzazione mild hybrid pensata per l’uso quotidiano.

Advertisement

L’offerta è dedicata alla Fiat 500 Hybrid POP 1.0 da 65 CV

L’offerta è dedicata alla Fiat 500 Hybrid POP 1.0 da 65 CV, proposta normalmente a 19.900 euro. Con la rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 4, Fiat applica uno sconto di 3.450 euro, facendo scendere il prezzo a 16.450 euro. A questo vantaggio si aggiunge un ulteriore bonus di 1.500 euro scegliendo il finanziamento Stellantis Financial Services. Il prezzo promozionale arriva così a 14.950 euro, esclusi IPT e contributo PFU.

Per accedere alla promozione bisogna rispettare due condizioni principali. La prima è la rottamazione di un’auto fino a Euro 4. La seconda riguarda i tempi: l’immatricolazione della nuova vettura deve avvenire entro il 27 maggio 2026. La finestra è quindi piuttosto precisa e rende l’offerta interessante soprattutto per chi ha già deciso di sostituire un veicolo più datato.

Advertisement

L’esempio di finanziamento prevede un anticipo di 4.063 euro e un importo totale del credito pari a 11.157,78 euro. Nel piano sono inclusi anche 12 mesi del servizio Identicar, dal valore di 271 euro. Secondo quanto indicato dalla promozione, l’importo totale dovuto dal cliente al termine del finanziamento è di 14.777,38 euro.

La Fiat 500 Hybrid POP monta il motore 1.0 Mild Hybrid da 65 CV. È una soluzione pensata per chi usa l’auto soprattutto in città e cerca consumi contenuti, emissioni ridotte e costi di gestione equilibrati. Le dimensioni compatte aiutano nel traffico e nei parcheggi, mentre il sistema mild hybrid offre un supporto utile nelle ripartenze e negli spostamenti quotidiani.

Advertisement

La versione POP rappresenta l’accesso alla gamma 500, ma mantiene intatto il carattere del modello. Con questa promozione, Fiat prova a rendere ancora più accessibile una delle sue city car più amate, puntando su prezzo, semplicità d’uso e identità italiana.