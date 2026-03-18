Citroën Racing punta a fare risultato l’E-Prix di Madrid nel fine settimana

Nick Cassidy e Jean-Éric Vergne, portacolori di Citroën Racing, tornano in Europa nel weekend per affrontare l’E-Prix di Madrid, appuntamento che porterà il Campionato del Mondo FIA ABB Formula E sullo storico tracciato del Jarama. Per Citroën si tratta di un passaggio simbolico, perché il marchio farà il proprio esordio europeo in gara con una monoposto. Il circuito, lungo 3,934 chilometri e caratterizzato da 14 curve, si presenta come un banco di prova particolarmente impegnativo, dove precisione, rendimento energetico e lavoro di messa a punto saranno determinanti.

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Citroën Racing arriva in Spagna in una posizione favorevole in entrambi i campionati

La vicinanza del circuito al centro di Madrid colloca il campionato nel cuore di una delle città più vivaci d’Europa. La Spagna è un mercato importante sia per Citroën che per la Formula E, e ci si aspetta una forte partecipazione locale da parte dei tifosi che si riuniranno per la prima gara europea della stagione.

L’entusiasmo nella capitale è già alle stelle dopo lo speciale spettacolo svoltosi domenica 15 marzo in Calle del Doctor Esquerdo, dove la pilota colombiana Tatiana Calderón ha presentato in anteprima la monoposto Citroën Racing Formula E GEN3 Evo davanti a migliaia di fan, in vista del weekend di gara.Madrid ospita la sesta tappa del campionato, composto da 17 gare, e segna l’inizio della fase europea della stagione, che comprende anche eventi di rilievo a Berlino, Monaco e la finale di stagione a Londra, prevista per la fine dell’anno.

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Ci sarà una finestra di sei minuti di Attack Boost che i piloti potranno sfruttare e il Pit Boost giocherà ancora una volta un ruolo importante durante la gara. Il pit stop obbligatorio di 30 secondi per la ricarica rapida fornisce alle vetture un ulteriore 10% di potenza e introduce invariabilmente un elemento strategico aggiuntivo che potrebbe rivelarsi decisivo a Jarama.

Citroën Racing arriva in Spagna in una posizione favorevole in entrambi i campionati. Nick Cassidy occupa attualmente il quarto posto nella classifica piloti dopo un ottimo inizio di stagione, mentre il team si trova al quarto posto anche nella classifica costruttori, con la lotta per i punti e le posizioni in campionato che si fa sempre più intensa. Dopo la gara del 21 marzo, i team rimarranno in circuito per i test ufficiali di fine stagione dedicati ai piloti esordienti, che si terranno il 22 marzo e vedranno al volante Théo Pourchaire e Joshua Durksen.

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Il team principal di Citroën Racing Formula E, Cyril Blais, ha dichiarato: “Madrid è un evento importante per noi sia dal punto di vista agonistico che commerciale per Citroën. La Spagna è un mercato chiave per il marchio e portare la Formula E su un circuito storico così vicino al centro di Madrid è una fantastica opportunità per entrare in contatto con i fan”.

“Dal punto di vista sportivo, il campionato rimane apertissimo. Siamo quarti in entrambe le classifiche e il nostro obiettivo è rimanere saldamente in lotta all’inizio della fase europea della stagione. Jarama rappresenta una sfida tecnica interessante e, con il Pit Boost nuovamente in gara, la strategia giocherà un ruolo fondamentale. Anche la gestione degli pneumatici sarà un fattore critico, dato che Jarama è un circuito ad alto degrado e molto impegnativo per le gomme. Come sempre, il nostro obiettivo è disputare un weekend senza incidenti e continuare a guadagnare terreno in campionato.”