Skoda Fabia Motorsport Edition: vestito da rally per 125 esemplari

Skoda ha sempre avuto un rapporto speciale con le edizioni limitate, e la Fabia Motorsport Edition 2026 ne è la conferma più recente. Solamente 125 esemplari, stavolta, per l’esattezza. Praticamente quanto gli anni di storia del marchio ceco, che con questo numero ha deciso di chiudere il cerchio tra competizione e strada.

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La base è la Fabia 130, quella con il motore 1.5 TSI evo2 da 174 CV, cambio DSG a sette rapporti con punti di cambiata più alti e sincronizzazione dei giri in scalata attiva in modalità Sport. Potenza disponibile tra i 5.000 e i 6.000 giri/min, coppia di 250 Nm già da 1.500 giri. Non è una RS, ma il telaio è ribassato, la trazione è anteriore e il carattere c’è.

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Il design si ispira alla Fabia RS Rally2 da competizione. Carrozzeria in Bianco Luna metallizzato, montanti e tetto neri, spoiler anteriore e posteriore verniciati di nero, diffusore con doppi terminali di scarico sul lato sinistro. I cerchi in lega Libra da 18 pollici, finitura fumé, sono un’esclusiva di questo modello e riempiono i passaruota come si deve, valorizzati dall’assetto più basso. Le decalcomanie completano il quadro.

Dentro, la stessa coerenza. Interni neri, volante sportivo a tre razze con l’emblema Skoda Motorsport 125, tappetini in tessuto con lo stesso motivo, plancia con finiture effetto carbonio e targhetta numerata per ogni singolo esemplare. Le soglie delle portiere accolgono il guidatore con un motivo da corsa. I sedili sportivi con poggiatesta integrati offrono supporto laterale decente senza trasformare ogni spostamento in un’esperienza da abitacolo da gara. Il resto degli interni è standard Fabia.

Ogni vettura viene consegnata con una “confezione regalo” che include il certificato di origine firmato dal Consiglio di Amministrazione, una custodia da trasporto brandizzata Fabia 125 e un elemento originale del telaio di sicurezza della Fabia RS Rally2. Un pezzo da competizione vera, non una replica.