Skoda Fabia Motorsport Edition: vestito da rally per 125 esemplari

Skoda celebra 125 anni con la Fabia Motorsport Edition 2026: solo 125 esemplari, design ispirato alla RS Rally2, motore 1.5 TSI da 174 CV.
Ippolito VdiIppolito Visconti
12 Maggio 2026
Skoda Fabia Motorsport Edition

Skoda ha sempre avuto un rapporto speciale con le edizioni limitate, e la Fabia Motorsport Edition 2026 ne è la conferma più recente. Solamente 125 esemplari, stavolta, per l’esattezza. Praticamente quanto gli anni di storia del marchio ceco, che con questo numero ha deciso di chiudere il cerchio tra competizione e strada.

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La base è la Fabia 130, quella con il motore 1.5 TSI evo2 da 174 CV, cambio DSG a sette rapporti con punti di cambiata più alti e sincronizzazione dei giri in scalata attiva in modalità Sport. Potenza disponibile tra i 5.000 e i 6.000 giri/min, coppia di 250 Nm già da 1.500 giri. Non è una RS, ma il telaio è ribassato, la trazione è anteriore e il carattere c’è.

Skoda Fabia Motorsport Edition
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Il design si ispira alla Fabia RS Rally2 da competizione. Carrozzeria in Bianco Luna metallizzato, montanti e tetto neri, spoiler anteriore e posteriore verniciati di nero, diffusore con doppi terminali di scarico sul lato sinistro. I cerchi in lega Libra da 18 pollici, finitura fumé, sono un’esclusiva di questo modello e riempiono i passaruota come si deve, valorizzati dall’assetto più basso. Le decalcomanie completano il quadro.

Skoda Fabia Motorsport Edition

Dentro, la stessa coerenza. Interni neri, volante sportivo a tre razze con l’emblema Skoda Motorsport 125, tappetini in tessuto con lo stesso motivo, plancia con finiture effetto carbonio e targhetta numerata per ogni singolo esemplare. Le soglie delle portiere accolgono il guidatore con un motivo da corsa. I sedili sportivi con poggiatesta integrati offrono supporto laterale decente senza trasformare ogni spostamento in un’esperienza da abitacolo da gara. Il resto degli interni è standard Fabia.

Skoda Fabia Motorsport Edition

Ogni vettura viene consegnata con una “confezione regalo” che include il certificato di origine firmato dal Consiglio di Amministrazione, una custodia da trasporto brandizzata Fabia 125 e un elemento originale del telaio di sicurezza della Fabia RS Rally2. Un pezzo da competizione vera, non una replica.

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