Leapmotor B10 REEV Hybrid, debutto sotto i riflettori: il 14 maggio arriva la Leap Night

Leapmotor sceglie la formula dell’evento serale per accompagnare il lancio commerciale della nuova Leapmotor B10 REEV Hybrid in Italia. Il prossimo 14 maggio prenderà infatti il via la Leap Night, iniziativa nazionale che coinvolgerà le concessionarie aderenti della rete Leapmotor su tutto il territorio, con l’obiettivo di trasformare il debutto del nuovo modello in un’esperienza diretta, dinamica e più vicina al pubblico.

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Leapmotor accende la sera del 14 maggio con la Leap Night per accompagnare il lancio commerciale della nuova B10 REEV Hybrid

Il format punta ad andare oltre il tradizionale porte aperte. La serata sarà pensata come un momento di incontro in concessionaria, con un’atmosfera informale e contemporanea nella quale la vettura sarà al centro di un percorso fatto di prodotto, tecnologia, socialità e intrattenimento. La rete vendita avrà un ruolo centrale, declinando localmente un programma comune e riconoscibile a livello nazionale.

Durante la Leap Night, i visitatori potranno scoprire da vicino la nuova Leapmotor B10 REEV Hybrid, approfondendone design, contenuti tecnologici e soluzioni di mobilità. Tra le attività previste ci saranno la presentazione della vettura, l’illustrazione delle promozioni dedicate ai partecipanti, momenti di interazione con il prodotto e la possibilità di provare l’infotainment di bordo. Il tutto sarà accompagnato da musica, food & beverage e iniziative pensate per stimolare il coinvolgimento degli ospiti, anche attraverso contenuti social e raccolta delle prime impressioni.

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L’adesione della rete conferma il peso strategico dell’iniziativa per Leapmotor, che punta a rafforzare il dialogo diretto tra concessionaria e cliente. Con la Leap Night, il brand consolida così il proprio percorso di crescita in Italia, scegliendo un approccio esperienziale per sostenere l’arrivo della Leapmotor B10 REEV Hybrid e valorizzare la presenza sul territorio.