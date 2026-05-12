Opel diventa partner strategico delle nazionali tedesche di pallamano maschile e femminile

Opel rafforza il proprio legame con lo sport diventando un partner centrale della pallamano tedesca. Dal 1° luglio 2026, il marchio di Rüsselsheim sarà partner strategico delle nazionali maschile e femminile della Germania per tre anni.

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Parallelamente, la casa tedesca assumerà il ruolo di main sponsor della massima lega nazionale, che prenderà il nome di Opel Handball-Bundesliga. L’accordo coinvolgerà tutte le 18 squadre, le partite e i tifosi, con un piano di attivazione e sostegno a 360 gradi. Le intese, negoziate da SPORTFIVE, confermano l’impegno sportivo di Opel e rafforzano la crescita della pallamano.

“Opel e la pallamano sono un connubio perfetto. Entrambi i marchi rappresentano lo spirito di squadra, la motivazione e il dinamismo”, ha dichiarato Patrick Dinger, responsabile di Opel Germania. “Come Opel, anche i tifosi di pallamano sono al centro della società, orientati alla famiglia, con i piedi per terra, accessibili e autentici. Inoltre, entrambi i marchi sono nati e cresciuti in Germania e da sempre si distinguono per il ‘Made in Germany’. Insieme ai nostri partner commerciali, non vediamo l’ora di avviare una collaborazione entusiasmante, dinamica e di successo con le squadre nazionali e il campionato”.

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Mark Schober, CEO della Federazione tedesca di pallamano (DHB), ha dichiarato: “Opel e la pallamano tedesca appassionano le persone. La DHB, la HBL e il marchio apportano energia e valori a questa partnership, consentendoci di crescere insieme in una solida alleanza per la pallamano. Abbiamo già una storia in comune e ora mettiamo a disposizione le nostre competenze per un futuro di successo con il marchio di qualità ‘Made in Germany’. La partnership con la casa tedesca apre grandi opportunità per la pallamano tedesca.”

Uwe Schwenker, presidente dell’HBL e membro del consiglio di amministrazione della Federazione tedesca di pallamano, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Opel come nuovo sponsor principale. Il marchio è sinonimo di prestazioni, innovazione, elevata affidabilità e straordinaria competenza tecnica. Si tratta di un connubio perfetto per la pallamano. Il fatto che questa casa automobilistica di fama mondiale ci abbia scelto dimostra il notevole appeal nazionale e internazionale del nostro campionato”.

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Frank Bohmann, Amministratore Delegato di HBL GmbH, ha aggiunto: “In ogni giornata di gara, la HBL dimostra passione, coraggio, spirito innovativo e un impegno incrollabile per le prestazioni e il successo. Questi valori si ritrovano anche in Opel, un produttore che percepiamo come accessibile, alla portata di tutti e innovativo. Siamo quindi entusiasti che la HBL e Opel, due marchi tedeschi iconici con una forte presenza sul mercato, uniscano le forze per creare concetti innovativi che rendano la pallamano e la mobilità un’esperienza moderna e attraente per tifosi e clienti.”

Opel rafforza così il proprio profilo sportivo puntando sulla pallamano tedesca e diventandone anche partner per la mobilità. Il marchio lega questa scelta ai nuovi modelli GSE ad alte prestazioni, oltre ad Astra, Astra Sports Tourer e Grandland, espressione dell’ingegneria tedesca. Dinamismo, velocità ed emozione avvicinano Opel a uno sport sempre più popolare in Germania. Il Blitz sarà visibile su maglie, arene, TV e canali digitali, con iniziative dedicate anche ai giovani e al pubblico social.