Il Citroën Racing Formula E Team torna da protagonista a Monaco per il double‑header dell’E‑Prix

Prenderà avvio questo fine settimana la seconda parte dell’ABB FIA Formula E World Championship, procedendo lungo le iconiche stradine del Principato di Monaco dove si svolgerà il round 9 e 10 della Stagione 12 del campionato riservato alle monoposto elettriche. Una sfida che accoglierà anche il Citroën Racing Formula E Team su un tracciato che viene considerato fra i più prestigiosi dell’intero calendario iridato dell’ABB FIA Formula E World Championship.

Advertisement

Il tracciato del Principato di Monaco rappresenta infatti una fra le sfide più impegnative e prestigiose della Formula E, sfruttando 19 curve complessive che si snodano lungo i 3.337 chilometri di nastro d’asfalto che caratterizzano il tracciato di Monte Carlo. L’appuntamento è anche quello di casa per il Citroën Racing Formula E Team aggiungendo un ulteriore significato a un fine settimana importante per il team, sia per ciò che accadrà in pista sia per quanto accadrà nel contorno.

I piloti Citroën Racing Formula E Team vantano ottimi riscontri sul tracciato cittadino del Principato di Monaco

In abbinamento alle ostilità della pista, il Citroën Racing Formula E Team accoglierà più di 300 ospiti, suddivisi fra media e concessionari, all’interno di una VIP Lounge dedicata all’evento in accordo con la gestione di un ambiente premium che coinvolgerà tutti gli stakeholder durante uno degli appuntamenti più rilevanti del campionato.

Advertisement

Allo stesso tempo bisogna dire che entrambi i piloti del Citroën Racing Formula E Team vantano comunque risultati interessanti, ragionati lungo le strade del Principato di Monaco. Nick Cassidy ha conquistato la vittoria all’E‑Prix di Monaco nel 2023, giunta a conclusione di una straordinaria rimonta dalla nona posizione in griglia di partenza, ottenendo poi anche un podio nel 2024. Cassidy si è di conseguenza affermato come uno degli interpreti più efficaci del tracciato monegasco in Formula E, con più presenze consecutive sul podio del tracciato del Principato. Jean‑Éric Vergne porta a Monaco una profonda esperienza nella serie. Vergne è stato due volte Campione del Mondo di Formula E ed è oggi tra i piloti più vincenti della categoria. A monaco ha conquistato un podio nel 2022 e si è costantemente confermato competitivo ai vertici su uno dei circuiti cittadini più stretti e implacabili del calendario.

“Arriviamo a questo evento con una reale sensazione di slancio, dopo l’ennesimo podio conquistato a Berlino e grazie ai progressi compiuti in termini di prestazioni e continuità sull’arco dell’intero weekend di gara. La squadra ha lavorato molto bene in condizioni difficili e siamo riusciti a dimostrare un passo incoraggiante, che ci dà fiducia in vista di uno degli appuntamenti più impegnativi del calendario”, ha ammesso Cyril Blais, Team Principal del Citroën Racing Formula E Team.