Peugeot va al cinema, per il Festival di Cannes 2026

Il mondo dell’auto e quello della settima arte trovano spesso delle connessioni, stratificate da un percorso storico pieno di intrecci, sia nelle pellicole che negli eventi. Non stupisce, quindi, la liaison fra Peugeot e il Festival di Cannes 2026, in programma da oggi fino al 23 maggio nella magnifica località della Costa Azzurra.

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L’evento, giunto alla 79ª edizione, scriverà la sua apertura con il film “La Vénus électrique”. Il marchio automobilistico transalpino sarà partner per il secondo anno consecutivo, in ossequioso rispetto del suo impegno nel supporto al cinema francese.

Più nello specifico, Peugeot sosterrà la selezione cinematografica di Pathé, nota major transalpina fondata a Vincennes quando le lancette del tempo segnavano l’anno 1896. Nella cornice del Festival di Cannes 2026 sarà anche annunciata la collaborazione con “Il Fantasma dell’Opera“, lungometraggio di Alexandre Castagnetti la cui uscita nelle sale è prevista per il mese di settembre.

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L’impegno di Peugeot nel mondo del cinema prenderà forma pure con il ruolo di partner della mostra Paris Match “Cannes fait le Mur”, in programma nella capitale francese fino al 30 agosto, per dare risalto, in un percorso iconografico, al legame senza tempo tra star del piccolo schermo e mondo dell’auto.

Un impegno, quindi, ad ampio raggio che rientra in una strategia globale, legata alla settima arte, cui Peugeot ha deciso di legarsi dal 2025, facendone un nuovo terreno di espressione. Il fil rouge sta nell’audacia, nel glamour e nella raffinatezza delle pellicole francesi, valori che il marchio del “leone” sente propri.

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Consolidando il rapporto con quell’universo, la casa transalpina vuole anche rafforzare le sue radici culturali e il legame emotivo coi suoi clienti. Al Festival di Cannes 2026, Peugeot darà un’altra prova del suo sostegno alla creatività, allo sviluppo dei talenti e all’influenza globale del cinema.

Dicevamo della collaborazione col film “Il Fantasma dell’Opera”, che è stata molto stretta con il team di produzione SND e che ha permesso il coinvolgimento fluido e senza strappi, nei fotogrammi, di due modelli del “leone”: la 408 e la 504 Cabriolet.

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Quest’ultima, nell’ambito della campagna promozionale del lungometraggio francese, sarà protagonista di una mostra davanti al Carlton di Cannes, in occasione dell’evento cinematografico, entrato oggi nel vivo. Altra partnership importante quella con la rinomata casa di produzione Pathé, che si tradurrà nella perla della Costa Azzurra in alcuni rendez-vous dedicati al mondo dei film.

Il ventaglio degli impegni di Peugeot al Festival del Cinema sarà ad ampio raggio e si gioverà di altri momenti e di altre iniziative, nel segno della settima arte e del “leone”. Spazio anche per dei contenuti esclusivi, legati ai social media, al dietro le quinte, agli incontri e alle esperienze di Cannes, che si spingono ben oltre la Croisette.

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Fra gli atti all’orizzonte, legati sempre all’intrigante mondo delle pellicole, meritano di essere citati l’impegno alla 24 Ore di Le Mans con il “Drive-In Paradiso by Peugeot” (in collaborazione con MK2) e la partnership con l’Annecy International Animation Film Festival.

Fonte | Stellantis