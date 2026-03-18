Ram nominata partner ufficiale di Thrill Sports in una partnership storica

Ram ha siglato un accordo pluriennale con Thrill Sports, dando vita a una collaborazione che mette insieme l’identità robusta del brand americano e una piattaforma internazionale dedicata a sport e intrattenimento ad alta intensità. Nell’intesa, Ram assume il ruolo di partner ufficiale per pick-up e auto, entrando in un ecosistema che comprende format molto seguiti come Power Slap, Street League Skateboarding e Nitro Circus.

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Il marchio Ram sarà ben visibile durante le competizioni degli eventi Power Slap

L’accordo attribuisce inoltre a Ram l’esclusiva merceologica nel comparto dei pick-up e delle vetture americane all’interno dell’intero portfolio di Thrill Sports. La presenza del marchio sarà quindi estesa a tutti gli eventi live numerati di Power Slap, alle varie tappe del campionato mondiale Street League Skateboarding e anche agli appuntamenti internazionali del tour Nitro Circus, con una visibilità capillare su scala globale e continuativa.

La creatività della partnership si è manifestata appieno nel gennaio 2026 con il debutto, acclamato dalla critica, di Ram’s Race for the Seat , prodotto da Thrill Sports Productions. La serie di competizioni ha contribuito al ritorno di Ram nella NASCAR CRAFTSMAN Truck Series, dove Mini Tyrell, vincitore della prima stagione, ha gareggiato in modo spettacolare, reduce dalla gara Florida 250 della serie Truck al Daytona International Speedway a febbraio.

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“Abbiamo appena concluso il nostro reality show di competizione con Ram, che ha riscosso un incredibile successo. Ora stiamo estendendo la nostra partnership con un accordo pluriennale che rende Ram il partner ufficiale per pickup e auto di Thrill Sports, che comprende Power Slap, Street League Skateboarding e Nitro Circus”, ha dichiarato Dana White, proprietario di Thrill Sports. “Questo è un accordo importantissimo per noi e la partnership perfetta con marchi sportivi incentrati su velocità, robustezza e azione ad alte prestazioni: esattamente ciò che Ram rappresenta”.

Unendo uno dei marchi di pickup più riconosciuti in America con tre delle realtà più dinamiche nel mondo dello sport e dell’intrattenimento dal vivo, la partnership posiziona Ram all’avanguardia delle competizioni d’élite sui palcoscenici più importanti degli sport da combattimento e d’azione.

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“Power Slap, Street League Skateboarding e Nitro Circus rappresentano lo stesso spirito intransigente e la stessa sete di emozioni che i nostri clienti Ram vivono ogni giorno, rendendo questa partnership perfetta”, ha affermato Tim Kuniskis, CEO di Ram. “Non ci limitiamo ad associare il nome Ram a questi sport incredibili, ma sosteniamo gli atleti, i tifosi e la cultura di audacia che rappresentano. Insieme, alziamo l’asticella di ciò che significa offrire prestazioni e emozioni autentiche.”

Grazie a questa collaborazione strategica, Ram beneficerà di un’ampia integrazione nell’ampio calendario di eventi live, programmi televisivi, social media, piattaforme digitali e contenuti originali del portfolio. Il marchio Ram sarà ben visibile durante le competizioni degli eventi Power Slap, con integrazioni su tavoli, schermi e trasmissioni, e sarà anche partner presentatore delle pesature ufficiali. I veicoli Ram saranno inoltre integrati nell’arrivo degli atleti prima degli eventi Power Slap numerati.

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Ram scenderà in strada con la sua integrazione in Street League Skateboarding, inclusi i diritti di branding e attivazione per tutta la stagione, nonché i diritti di presentazione dell’iconico concorso SLS Trick of the Year UGC, che permette agli skater di tutto il mondo di competere per l’ambito titolo. Il vincitore del premio Trick of the Year si porterà a casa anche un pick-up Ram, elevando ulteriormente il prestigio della piattaforma.

La robustezza e la resistenza dei pick-up Ram saranno in piena mostra quando Ram assumerà i diritti di presentazione del tour nordamericano di Nitro Circus, che toccherà diverse città degli Stati Uniti e del Canada. L’iconica rampa gigante di Nitro Circus sarà trainata con orgoglio in tutto il continente da Ram, e i fan potranno vincere premi esclusivi scattando foto del veicolo durante il tour. Un’esclusiva esperienza di tailgate Ram sarà inoltre integrata nell’area espositiva per offrire ai fan i posti migliori nella casa del principale spettacolo di sport d’azione al mondo.