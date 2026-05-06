Opel Corsa GSE: la versione più potente di sempre è pronta al debutto

Nel 2026 Opel rafforzerà la propria offensiva elettrica con la nuova Opel Corsa GSE, variante ad alte prestazioni della compatta più venduta in Germania. Il modello riprende lo spirito sportivo delle storiche Corsa GSi, a partire dalla prima generazione, reinterpretandolo in chiave completamente elettrica.

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Sarà la Corsa di serie più potente mai prodotta e verrà presentata ufficialmente quest’anno, con debutto pubblico previsto al Salone dell’Auto di Parigi in ottobre. Opel ha intanto diffuso le prime immagini ufficiali della nuova hot hatch, anticipando un modello pensato per unire emozione, prestazioni e piacere di guida a zero emissioni.

Opel Corsa GSE, prestazioni da hot hatch e DNA da vera GSi

Opel ha già dimostrato, con l’introduzione della Mokka GSE lo scorso anno, che le massime prestazioni dei veicoli elettrici a batteria non dovrebbero essere riservate solo ai clienti del segmento di lusso. Allo stesso modo, la nuova Opel Corsa GSE si impone con i suoi dati prestazionali.

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Con 207 kW (281 CV) e 345 Newton metri, la nuova arrivata offrirà la stessa potenza elettrica dell’attuale detentrice del titolo di “Volante d’Oro”, la Mokka GSE. Allo stesso tempo, però, la Corsa GSE diventa ancora più dinamica. Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,5 secondi, la Corsa ad alte prestazioni spinge il suo guidatore sul sedile sportivo GSE con più veemenza di qualsiasi altro modello Opel attualmente in produzione. Raggiunge la sua velocità massima di 180 km/h.

I conducenti della Corsa GSE possono scegliere tra tre diverse modalità di guida: in modalità “Sport”, l’auto elettrica è ottimizzata per le massime prestazioni e sfrutta tutta la sua potenza grazie alla speciale calibrazione “da pista”; in modalità “Normal” eroga 170 kW (231 CV) e un assetto sportivo, consentendo di raggiungere una velocità massima di 180 km/h; infine, in modalità “Eco” tutte le impostazioni sono ottimizzate per la massima efficienza, con una velocità massima di 150 km/h .

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La nuova Corsa GSE immagazzina la sua energia in una batteria agli ioni di litio da 54 kWh (51 kWh di capacità utilizzabile). Per garantire un piacere di guida sportivo affidabile e duraturo, gli ingegneri hanno adattato anche il sistema di gestione termica della batteria alle elevate esigenze della versione GSE.

La tecnologia sofisticata contribuisce alle prestazioni eccezionali, alla stabilità di guida e al feedback immediato: Opel Corsa GSE è dotata di trazione anteriore con differenziale autobloccante Torsen multidisco e di un telaio sportivo ribassato con assali, barre stabilizzatrici e ammortizzatori idraulici specificamente progettati. La taratura dello sterzo e della pedaliera ottimizzata per la versione GSE sottolinea l’esperienza di guida estremamente dinamica. E, se necessario, i freni ad alte prestazioni con pinze a quattro pistoncini garantiscono una decelerazione immediata anche alle alte velocità.

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La nuova Opel Corsa GSE mostra subito la sua indole sportiva con un look più deciso rispetto alle altre versioni della gamma. Il frontale specifico, il posteriore più affilato, le prese d’aria estetiche, le finiture nere, i passaruota allargati, il tetto e lo spoiler neri rafforzano il carattere da hot hatch. Completano l’esterno i cerchi da 18 pollici con pneumatici Michelin Pilot Sport 4S e le pinze freno Alcon con logo GSE.

Anche l’abitacolo riprende questa impostazione, con sedili sportivi in Alcantara, poggiatesta integrati, dettagli gialli, volante e inserti porta rivestiti in Alcantara e pedaliera in alluminio. Il display digitale personalizzabile e il touchscreen da 10 pollici mostrano dati su prestazioni, forza G, accelerazione e batteria. Non mancano dotazioni pratiche come sedili riscaldati, telecamera a 180 gradi, Keyless Entry & Start e caricatore bidirezionale V2L.