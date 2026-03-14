Drag race fra auto Fast & Furious: vincerà la Dodge Charger?

La serie televisiva di Fast & Furious è riuscita ad intercettare i gusti del pubblico, scrivendo grandi numeri al botteghino e in termini di ascolti sul piccolo schermo. Quelli di carwow, nella più recente drag race proposta sul loro canale YouTube, hanno organizzato una gara di accelerazione sul quarto di miglio (e sul mezzo miglio) con partenza da fermo, utilizzando le auto più iconiche del primo film della saga.

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La sfida, ad eliminazione diretta, promette grandi scariche di adrenalina nei confronti multipli fra le protagoniste, vestite con abiti a tono. L’obiettivo? Scoprire qual è l’auto definitiva di questo franchise di fama mondiale. Gli autori della sequenza di duelli offerti alla vostra visione precisano che, a differenza di quanto accade nel prodotto cinematografico, non tutte le auto presenti sulla line-up sono state modificate, ma questo non rende meno eccitante la sfida.

Ricordiamo che Fast & Furious è una serie cinematografica statunitense di film d’azione basata principalmente sulle corse d’auto clandestine. Queste, nel tempo, hanno catalizzato l’interesse di un folto pubblico, elevando i singoli atti del franchise in una specie di culto collettivo. Ancora oggi l’energia trasmessa dal format per il piccolo schermo è molto intensa.

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Non si fatica, quindi, a comprendere le ragioni della scelta di auto legate a quella serie della settima arte per la nuova drag race offerta al piacere degli appassionati dagli specialisti di carwow. Prima di cedere la parola al filmato, diamo un’occhiata più da vicino alle auto coinvolte. Sarà una carrellata breve, basata sui dati tecnici essenziali. Eccola:

Screen shot da video YouTube carwow

Mitsubishi Eclipse:

Motore 2 litri a 4 cilindri, 140 CV e 176 Nm, trazione anteriore, cambio manuale a 5 marce e 1.300 kg di peso.

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Acura Integra:

Motore 1.8 litri a 4 cilindri, 170 CV e 174 Nm, trazione anteriore, cambio manuale a 5 marce e 1.170 kg di peso.

Honda Civic:

Motore 1.6 litri a 4 cilindri, 125 CV e 142 Nm, trazione anteriore, cambio automatico a 4 marce e 1.094 kg di peso.

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Mazda RX7:

Motore rotativo biturbo da 1.3 litri, 259 CV e 294 Nm, trazione posteriore, cambio manuale a 5 marce e 1.284 kg di peso.

Honda S2000:

Motore 2 litri sovralimentato a 4 cilindri, 345 CV e 300 Nm, trazione posteriore, cambio manuale a 6 marce e 1.260 kg di peso.

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Nissan Skyline GTR R33:

Motore a sei cilindri in linea biturbo da 2.6 litri, 280 CV e 368 Nm, trazione integrale, cambio manuale a 5 marce e 1.530 kg di peso.

Dodge Charger:

Motore V8 sovralimentato da 7.2 litri, 500 CV e 700 Nm, trazione posteriore, cambio automatico a 3 marce e 1.770 kg di peso.

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Toyota Supra:

Motore a sei cilindri biturbo da 3 litri, 320 CV e 430 Nm, trazione posteriore, cambio manuale a 5 marce e 1.615 kg di peso.

Un bel parterre, non c’è che dire, per una drag race di taglio cinematografico, che offrirà una buona dose di emozioni e tanto spazio per la riflessione, nel segno di Fast & Furious. Chi vincerà la sfida? Non vi resta che guardare il video per scoprirlo. Buona visione!

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Fonte | Carwow