Nuova Fiat 850 Coupé, eleganza retrò e anima sportiva nella concept digitale

Linee pulite, anima sportiva e DNA italiano: la nuova Fiat 850 Coupé immaginata da Officina Video riporta al centro della scena una delle vetture più evocative della storia della casa torinese. Va precisato subito che non si tratta di un modello annunciato da Fiat, ma di un render realizzato con intelligenza artificiale e pubblicato su Facebook dalla pagina Officina Video. Una visione digitale, quindi, ma capace di accendere la fantasia degli appassionati.

Advertisement

L’ipotesi digitale di una nuova Fiat 850 Coupé stuzzica la fantasia dei fan del marchio

Il concept di questa nuova Fiat 850 Coupé concept propone una coupé compatta, elegante e muscolosa, con proporzioni classiche reinterpretate in chiave moderna. Il frontale è essenziale, quasi minimalista, dominato dai fari circolari a LED e da una sottile fascia nera che attraversa il cofano, al centro della quale spicca il logo Fiat. La carrozzeria, bassa e filante, richiama le sportive italiane degli anni Sessanta senza scivolare nella nostalgia fine a se stessa, mentre i grandi cerchi neri aggiungono carattere e presenza scenica.

Nelle immagini, la nuova Fiat 850 Coupé appare come una vettura perfettamente a suo agio nelle più varie situazioni, quasi a raccontare un’auto pensata non solo per muoversi, ma per rappresentare uno stile di vita. Fondamentalmente è proprio questo quello che l’autore del render voleva comunicare con questa auto: eleganza retrò, tecnologia contemporanea e design senza tempo, dalla città al tempo libero.

Advertisement

La scheda grafica del progetto immagina una vettura 100% elettrica, con motore posteriore, 204 CV, 400 km di autonomia WLTP e ricarica rapida dal 20 all’80% in 25 minuti. Numeri da concept, certo, ma coerenti con l’idea di una piccola gran turismo moderna, brillante e accessibile. Anche l’abitacolo segue la stessa filosofia: pochi elementi, schermi integrati e un’impostazione ordinata, più premium che nostalgica.

Se Fiat decidesse davvero di riportare in vita la 850 Coupé, probabilmente i suoi fan gradirebbero un design di questo tipo anche se come sappiamo è assai improbabile. Infatti sebbene Stellantis abbia deciso di investire forte su Fiat considerato uno dei 4 brand cardine del gruppo insieme a Jeep, Peugeot e Ram, è assai difficile che possa decidere di lanciare sul mercato un modello di questo tipo preferendo puntare su ciò che sa fare meglio e cioè city car e vetture di medie dimensioni.