Dodge Challenger: questo esemplare del 1970 è stato protagonista in 2 Fast 2 Furious

La Dodge Challenger presente in questo articolo è particolarmente speciale in quanto si tratta dell’esemplare del 1970 visto nel film 2 Fast 2 Furious del 2003. La vettura compare nella scena in cui è protagonista in una drag race contro una Yenko Camaro del 1969.

Secondo il proprietario, che sta vendendo quest’auto unica nel suo genere su eBay, è stata trasferita dal set del film direttamente al Volo Auto Museum in Illinois, prima di essere portata in Georgia dove ha trascorso la maggior parte del tempo parcheggiata al chiuso.

Dodge Challenger: all’asta uno dei tre esemplari utilizzati sul set di 2 Fast 2 Furious

Il venditore afferma che questa Challenger non è un qualcosa che si vede tutti i giorni e inoltre viene fornita anche con molte informazioni. Il regista ha utilizzato tre diverse Challenger in 2 Fast 2 Furious, una delle quali si è danneggiata dopo essersi schiantata contro il Navigator nero.

Il secondo esemplare dell’auto è stato utilizzato principalmente per le riprese fisse nel film e nel 2007 è stato acquistato. Quello proposto in vendita, invece, è il terzo modello che ha trascorso molto tempo sul set, oltre a funzionare ancora alla grande.

Il proprietario sostiene di aver speso diverso denaro per installare nuove componenti e ha conservato alcune cose interessanti provenienti dal set del film come i supporti della fotocamera saldati al telaio.

Purtroppo non è stata rivelata nessuna informazione sul motore ma possiamo supporre la presenza dell’Hemi V8 da 7 litri. In ogni caso, il contachilometri di questa Dodge Challenger riporta solo 805 km percorsi e, al momento della pubblicazione di questo articolo, ha raggiunto la somma di 36.101 dollari (30.671 euro).