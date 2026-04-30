Giro di Sicilia 2026: auto storiche da sogno a spasso per l’isola

Il Giro di Sicilia 2026 si avvicina in modo rapido all’orizzonte. Pochi giorni ci separano dall’evento, che andrà in scena dal 12 al 17 maggio. Tra storia e leggenda, le “vecchie signore” a quattro ruote si preparano a tuffarsi nelle strade dell’isola, per ricordare don Vincenzo Florio e una delle sue creature sportive più note. Si profila un viaggio emozionante per i protagonisti, che potranno vivere il fascino senza tempo di una regione dove si accendono le passioni. Qui molto di quanto si vede lascia a bocca aperta.

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Attese al via, pure quest’anno, tante auto storiche e diverse supercar, per un parterre di grande lignaggio, destinato a colorare felicemente i luoghi attraversati, regalando felici emozioni al pubblico. I motori sono pronti a rombare, per farsi musica tra paesaggi mozzafiato e luoghi incantati.

Ancora una volta il Giro di Sicilia trasformerà le strade dell’isola in un museo a cielo aperto, grazie all’impegno costante del Veteran Car Club Panormus, cui va il merito di questo evento, più volte destinatario di importanti riconoscimenti. Il rito si rinnova nel 2026, con una parata di metallo prezioso, denso di storia e di bellezza, per rendere omaggio alla cultura automobilistica più autentica.

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Stiamo parlando di una rievocazione nel segno della regolarità turistica, che onora la memoria dell’omonimo appuntamento sportivo ideato da Vincenzo Florio, uomo dal genio visionario, che seppe trasformare la Sicilia nell’ombelico del mondo motoristico, con la mitica Targa Florio.

La versione agonistica del Giro di Sicilia, da lui organizzata, metteva a dura prova uomini e mezzi, su mille chilometri di strade insidiose, dove i cavalieri del rischio si sfidavano con grande audacia e determinazione. Era un automobilismo eroico, che profumava di olio e follia.

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Nata nel 1912, la gara isolana ha scritto il suo atto finale di velocità nel 1957, con il successo della Ferrari 250 GT di Olivier Gendebien. Il pedigree della manifestazione parla chiaro: qui siamo al cospetto dell’eccellenza, che si ritrova anche nella rievocazione, organizzata con una qualità encomiabile.

In attesa della conferenza stampa ufficiale che svelerà l’elenco dei partenti e le ultime chicche, l’adrenalina è già palpabile. Il sipario sta per alzarsi: la Sicilia è pronta a farsi abbracciare, ancora una volta, dal fascino intramontabile delle auto storiche, grazie all’evento organizzato dal Veteran Car Club Panormus.

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Programma provvisorio Giro di Sicilia 2026

XXXV Rievocazione Storica

*Facoltativo 12 maggio 2026 Palermo

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12 maggio 2025

ore 10:00-16:00 Palermo Verifiche tecniche – Administrative check

Ore 15:30 Trofeo di Palermo – Montepellegrino (circuito chiuso)

Cena e Pernottamento in hotel Astoria Palace

RIEVOCAZIONE GIRO DI SICILIA 2026

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13 maggio 2025

ore 08:30-09:30 Palermo – 142 Km

Verifiche tecniche

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Start Giro di Sicilia

13 maggio 2026 ore 10:00 START Palermo

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TRANSITO

Isola delle Femmine – Capaci – Terrasini (prove cronometrate) – Partinico Cantina Borbonica Light Lunch – Alcamo – Tempio di Segesta (sosta visita culturale con guida) – Partanna – Selinunte.

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Cena e Pernottamento

Hotel (Paradise Beach)

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14 maggio 2026

ore 08:30 START Selinunte – (Paradise Beach) – 167 Km

TRANSITO

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Templi di Selinunte (visita Culturale) – Scala dei Turchi (Realmonte) – Porto Empedocle (sosta pranzo) – Agrigento Valle dei Templi (sosta e aperitivo – prove cronometrate) – Palma di Montechiaro – Città del Gattopardo – Marina di Butera.

Cena e Pernottamento

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Hotel (Sikania Resort)

15 maggio 2026

ore 08:30 START Marina di Butera – (Sikania Resort) – 240 Km

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TRANSITO – TRANSIT

Gela (accoglienza) – Piazza Armerina – Villa del Casale (visita culturale) – Piazza Armerina (sosta pranzo-Lunch break) – Aidone – Paternò – Grand Prix dell’Etna (prove cronometrate) – Zafferana Etnea – Giarre – Catania.

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Cena e Pernottamento

Hotel (Hotel International Airport)

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16 maggio 2026

ore 08:30 START Catania – (Hotel International Airport) – 238 Km

TRANSITO

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Taormina (vista Isola Bella) – Gole d’Alcantara – Francavilla di Sicilia – Randazzo – Santa Domenica Vittoria (sosta pranzo) – Floresta – Ucria – Sinagra – Rocca di Caprileone – Sant’Agata Militello – Acquedolci – Santo Stefano di Camastra – Castel di

Tusa – Pollina.

Premiazione Giro di Sicilia

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Cena e Pernottamento

Hotel (Pollina Resort)

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17 maggio 2026

ore 08:30 START Pollina La Sicilia dei Florio – “Floriopoli Cerda” – 113 Km

TRANSITO

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Cefalù – Tribune Floriopoli (prove cronometrate) – Cerda – Palermo

Pranzo e premiazione

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Fine della manifestazione

Fonte | Giro di Sicilia