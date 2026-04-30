Stellantis: Filosa esclude per ora partnership con gruppi cinesi negli USA

Antonio Filosa mette un punto fermo sulla strategia cinese di Stellantis. Durante la call con gli analisti sui risultati del primo trimestre, l’amministratore delegato del gruppo ha escluso, almeno per il momento, nuove partnership con costruttori cinesi pensate per il mercato degli Stati Uniti.

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Filosa chiarisce la strategia di Stellantis: nessun accordo con gruppi cinesi per gli USA

“Non vediamo al momento partnership con gruppi cinesi rivolte agli Stati Uniti”, ha dichiarato Filosa, chiarendo la posizione del gruppo in una fase in cui le relazioni tra industria automobilistica occidentale e marchi cinesi restano al centro del dibattito internazionale.

La porta, però, non è chiusa alla Cina in senso assoluto. Il manager ha infatti ribadito che Stellantis intende concentrarsi sulla collaborazione già avviata con Leapmotor, considerata strategica in diversi mercati fuori dagli Stati Uniti. L’alleanza riguarda Europa, Sud America, Medio Oriente e Africa, aree nelle quali il gruppo vede margini concreti di crescita.

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Filosa ha sottolineato che Stellantis è “molto attenta” a sviluppare la partnership con Leapmotor, un’intesa che sta già producendo effetti sul piano commerciale. Attraverso Leapmotor International, la collaborazione avrebbe infatti contribuito ad aumentare la quota di mercato del marchio cinese nelle regioni interessate.

Il progetto non si limita alla vendita dei veicoli. Secondo quanto spiegato dal CEO, tra Stellantis e Leapmotor esiste anche un interesse comune verso possibili collaborazioni industriali. Un passaggio significativo, perché lascia intravedere un’evoluzione dell’accordo verso forme più profonde di integrazione, produzione o sviluppo congiunto.

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Il messaggio lanciato da Filosa appare quindi molto chiaro: nessuna accelerazione cinese negli Stati Uniti, ma pieno sostegno alla strategia Leapmotor nei mercati dove l’alleanza è già operativa. Per Stellantis, la sfida sarà trasformare questa collaborazione in un vantaggio competitivo stabile, soprattutto in Europa, dove la pressione dei costruttori cinesi continua a crescere.

La linea del gruppo sembra dunque improntata alla prudenza, ma non all’immobilismo. Filosa sceglie di evitare mosse rischiose sul mercato americano e, allo stesso tempo, punta a rafforzare una partnership già avviata, con l’obiettivo di consolidare la presenza globale di Stellantis nel nuovo equilibrio dell’auto elettrica.