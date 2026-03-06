Nuova Lancia Delta: farà la fine di Alfa Romeo E-Jet e Fiat 500XL? Le ultime voci non sono positive

Come sappiamo il destino della nuova Lancia Delta rimane incerto. Se inizialmente la vettura era stata confermata come una delle tre novità previste da Stellantis per il rilancio della casa automobilistica italiana, le cose sembrano essere cambiate nella seconda parte dello scorso anno. Come confermato dal CEO di Lancia Roberta Zerbi al momento l’unica certezza per la casa piemontese è rappresentata dal debutto nella seconda metà del 2026 della nuova Lancia Gamma. Quanto alla nuova Delta al momento non si sa ancora se il suo progetto è stato confermato dalla nuova dirigenza di Stellantis o meno.

Advertisement

Secondo alcune nostre fonti il progetto di una nuova Lancia Delta sarebbe appeso ad un filo

Nei giorni scorsi vi avevamo parlato di questa auto in un altro nostro articolo dove dicevamo che a marzo 2026 ancora tutto taceva a proposito di questo progetto. Questo nostro articolo ha attirato le attenzioni di una nostra vecchia conoscenza che in passato ci ha già detto qualcosa a proposito dei brand di Stellantis. Secondo questa fonte il progetto di una nuova Lancia Delta sarebbe davvero appeso ad un filo.

Sarà Antonio Filosa a dire l’ultima parola in proposito ma a quanto pare si è deciso di apportare alcune correzioni ai precedenti piani e come immaginavano noi stessi, si pensa di lanciare piuttosto un modello che possa garantire più immatricolazioni e cioè un SUV compatto. Al momento nemmeno questo modello sarebbe sicuro e non è da escludere che la gamma di Lancia possa rimanere quella attuale con Ypsilon e Gamma.

Advertisement

Ovviamente si tratta di notizie non ufficiali e come tali vanno prese. Certezze le avremo nei prossimi mesi dopo che Filosa avrà rivelato il piano strategico di Stellantis. A quel punto i vari CEO dei brand potranno svelare i nuovi programmi e li capiremo se effettivamente il progetto di una nuova Lancia Delta sarà stato definitivamente messo da parte come si dice oppure no. Di certo l’ipotesi era sicuramente affascinante dato che parliamo di un modello molto amato che ancora oggi vanta tantissimi estimatori e il suo ritorno aveva attirato l’attenzione, rischiando di fare la fine di altri progetti prima previsti e poi cassati come ad esempio Alfa Romeo E-Jet o la mitologica Fiat 500XL.

Qualcuno aveva manifestato delle perplessità a proposito del fatto che sarebbe stata solo elettrica e che avrebbe condiviso la piattaforma con le auto di Opel e Peugeot. Forse proprio questo potrebbe aver raffreddato gli entusiasmi in Stellantis con la paura che alla fine il ritorno di questo modello possa essere un flop. Ovviamente la speranza che alla fine il progetto venga confermato magari con le dovute modifiche rimane in noi. Vedremo un po’ cos’altro emergerà nel corso delle prossime settimane a proposito di questo suggestivo ritorno che a questo punto possiamo dire con buona certezza sembra essere davvero in dubbio.