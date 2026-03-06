Lancia Ypsilon: a marzo 2026 sconti fino a 12.950 euro sul prezzo di listino

Con l’arrivo di marzo 2026, Lancia rinnova le promozioni sulla nuova Lancia Ypsilon e rilancia con offerte che coinvolgono sia la versione elettrica sia quella ibrida. La compatta torinese continua così a essere protagonista della campagna commerciale del marchio, con riduzioni di prezzo particolarmente consistenti soprattutto sulle varianti a batteria. Si tratta a nostro avviso di un modo di rilanciare le vendite del modello che forse non sta andando secondo quelle che erano le previsioni anche se bisogna tenere sempre conto del fatto che il modello attuale costa molto di più rispetto alla vecchia generazione e questo ovviamente finisce inevitabilmente per influise sui numeri relativi alle immatricolazioni.

Advertisement

Anche a marzo super sconto per Lancia Ypsilon: fino a 12.950 euro in meno per la versione elettrica

La proposta più interessante riguarda proprio Lancia Ypsilon Elettrica in versione base, che per tutto il mese viene indicata a 21.950 euro invece dei 34.900 euro di listino. Si tratta di uno sconto di 12.950 euro, un taglio importante che riporta la city car elettrica in una fascia di prezzo decisamente più accessibile rispetto alla cifra iniziale. È una promozione che conferma la volontà del marchio di spingere con decisione sulla versione a zero emissioni, in una fase in cui il mercato dell’elettrico continua a richiedere leve commerciali forti per attrarre nuovi clienti.

Accanto al prezzo promozionale, viene proposto anche un esempio di finanziamento. In questo caso è previsto un anticipo di 5.640 euro, seguito da 35 rate mensili da 149 euro, con TAN fisso al 5,49% e TAEG al 7,69%. A chiudere il piano c’è una rata finale da 14.478,80 euro. Considerando tutte le voci incluse, l’esborso complessivo arriva a circa 25.300 euro, una cifra superiore al prezzo pubblicizzato ma comunque competitiva per una compatta elettrica di questo segmento.

Advertisement

La stessa logica si ritrova anche sulla Ypsilon Elettrica LX, che beneficia di una riduzione identica. Il prezzo promozionale scende infatti a 24.950 euro rispetto ai 37.900 euro del listino, anche in questo caso con uno sconto di 12.950 euro. Il finanziamento associato prevede un anticipo più alto, pari a 7.550 euro, sempre con 35 rate da 149 euro, TAN fisso al 5,49% e TAEG al 7,55%. La rata finale, calcolata sul valore futuro garantito, è di 15.759,80 euro, per un costo totale intorno ai 28.600 euro.

Più contenuto, ma comunque rilevante, lo sconto applicato alla Ypsilon HF Line Elettrica. In questo caso il prezzo promozionale è fissato a 31.900 euro, contro i 37.900 euro di listino, con un vantaggio di 6.000 euro. Anche qui viene mantenuta la formula delle 35 rate da 149 euro, segno di una struttura commerciale ormai ben definita per l’intera gamma elettrica.

Advertisement

Non manca poi la proposta dedicata a chi preferisce una soluzione più tradizionale. La Lancia Ypsilon ibrida, equipaggiata con motore 1.2 mild hybrid da 110 cavalli, viene infatti offerta a 19.800 euro invece dei 25.200 euro richiesti normalmente. Il ribasso, in questo caso, è di 5.400 euro e rende la variante elettrificata leggera una delle opzioni più interessanti per chi cerca una compatta cittadina senza passare al full electric.

Nel complesso, le offerte di marzo 2026 mostrano una Lancia particolarmente aggressiva sul fronte commerciale, soprattutto sulla Lancia Ypsilon elettrica, che grazie agli sconti torna a proporsi con maggiore forza in un segmento dove il prezzo resta uno dei fattori decisivi. La gamma, con le sue diverse configurazioni, cerca così di intercettare esigenze differenti: da chi vuole entrare nel mondo dell’elettrico a chi preferisce la praticità di un’ibrida mild hybrid. Per il marchio torinese, la Ypsilon continua quindi a essere il modello chiave su cui costruire visibilità, volumi e rilancio commerciale. Questo in attesa del lancio della nuova Lancia Gamma che ormai è sempre più vicino. La presentazione ufficiale del modello infatti è prevista nella seconda metà del 2026.