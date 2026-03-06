Alfa Romeo, basta SUV: ecco come dovrebbe essere una gamma di tutto rispetto

Alfa Romeo, basta SUV! Quante volte abbiamo letto questa frase nei commenti degli appassionati sotto i nostri stessi post e non solo. Purtroppo al momento il mercato va in quella direzione e dunque le case automobilistiche, compresa quella del Biscione, per sopravvivere sono costrette ad assecondare questa tendenza che riguarda un gran numero di consumatori. Tuttavia la speranza che i gusti dei clienti possano mutare nel breve volgere di qualche anno rimane forte in noi. Del resto è vero che bisogna portare sul mercato vetture capaci di fare numeri ma è anche vero che bisogna tenere conto della storia e del DNA di un marchio e nei limiti del possibile creare una gamma variegata che possa soddisfare i gusti di quante più persone possibili.

Alfa Romeo: diciamo no ad una gamma fatta di soli SUV: vogliamo almeno 2 o 3 berline

Del resto Stellantis ha i mezzi per fare ciò. Quando il gruppo è stato creato era stato detto che ci sarebbero state grandi opportunità per tutti i marchi di aumentare le rispettive gamme potendo contare su tecnologie, motori e piattaforme pronte a soddisfare le più svariate esigenze. Ed ecco allora che in una gamma dominata da SUV, ci riferiamo a Junior, Tonale e Stelvio, Alfa Romeo a nostro avviso dovrebbe aggiungere anche altri tipi di vetture. In passato è sembrato vicino anche il rischio che la nuova Giulia potesse trasformarsi in un crossover, rischio che sembra per fortuna essere stato scongiurato. Ma questo non ci basta.

A nostro avviso in una gamma che si rispetti le berline dovrebbero essere almeno 3. Una di certo dovrebbe stare tra Junior e Tonale e rappresentare una sorta di erede diretta o indiretta di Alfa Romeo Giulietta. Non capiamo perchè ad esempio Peugeot e Opel debbano avere in gamma simili modelli ed un marchio come quello milanese invece no. Le piattaforme ci sono, le tecnologie pure i motori in qualche maniera si recuperano, quindi perchè non farlo? La immaginiamo bassa, cattiva, sportiva dalle prestazioni al top della categoria con anche una versione top di gamma Quadrifoglio ad altissime prestazioni.

Infine nonostante le dichiarazioni del CEO Santo Ficili che ha detto addio alla possibilità di ritorno nel segmento E secondo noi ipotizzare una berlina coupè super sportiva da collocare al di sopra di Giulia nella gamma di Alfa Romeo sarebbe la classica ciliegina sulla torta. Sicuramente non venderebbe moltissimo specie qui in Europa ma sarebbe il fiore all’occhiello di una gamma che si a qel punto sarebbe davvero degna di un simile nome. Infine un biscione davvero inclusivo e capace di accontentare tutti porterebbe sul mercato anche una versione SportWagon della nuova Giulia e a quel punto si che ci potremmo realmente divertire e rivaleggiare ad armi pari con le rivali innominabili.

Nuova Alfa Romeo GTV

Stiamo sognando? Probabilmente, ma per altre case automobilistiche questi non sarebbero sogni ma progetti concreti che nel giro di pochi anni sarebbero tutti messi in cantiere. Se Alfa Romeo fosse passati ai tedeschi come si vociferava tanti anni fa non credete che la gamma sarebbe stata così o forse addirittura con ancora più modelli? Noi crediamo di si.