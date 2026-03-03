Nuova Lancia Delta: a marzo 2026 tutto tace, si attendono notizie del progetto

Nuova Lancia Delta doveva essere il più bel regalo per fan di Lancia e più in generale per tutti gli appassionati di auto. Il suo debutto era previsto nel 2028 e la notizia era stata confermata ufficialmente anche dalla stessa Stellantis. Le cose però al momento sembrano essere cambiate e siamo in attesa di avere notizie più precise su quello che accadrà a proposito di questa auto. Notizie potrebbero arrivare il prossimo 21 maggio quando Antonio Filosa svelerà il nuovo piano strategico del gruppo Stellantis ma non escludiamo che dovremo aspettare anche di più per avere le idee più precise in merito a quelli che saranno i programmi di Lancia nello specifico.

Advertisement

Nuova Lancia Delta: che fine farà? Per il momento il suo ritorno sembra svanito nel nulla

A lasciare intendere che il progetto della nuova Lancia Delta fosse tutt’altro che sicuro, è stata direttamente il nuovo CEO Roberta Zerbi lo scorso anno quando disse che al momento l’unica certezza per il futuro del marchio era il debutto della futura Lancia Gamma che avrebbe debuttato nella seconda metà del 2026. Si parla con insistenza della possibile sosituzione di una nuova Delta con un modello di maggiore affidamento dal punto di vista delle vendite. Ci riferiamo ad un crossover compatto una sorta di versione mini della futura Lancia Gamma che potrebbe nascere su piattaforma STLA Small e forse essere prodotto in Italia.

Secondo alcuni voci in Stellantis c’è chi ritiene che viste le incertezze sul marchio palesate anche dalle non esaltanti vendite della nuova Ypsilon piuttosto che scommettere con il ritorno di una nuova Lancia Delta possa essere meglio puntare su un crossover compatto che di certo riuscirebbe a ritaglarsi uno spazio sul mercato andando a collocarsi in quello che probabilmente è al momento il segmento più popolare in assoluto in Europa in questo momento nel mercato auto.

Advertisement

Ovviamente al momento non essendoci notizie ufficiali la speranza che vi sia ancora spazio nella gamma del brand piemontese per una nuova Lancia Delta persiste tra i fan del modello che ancora oggi è tra i più amati in assoluto. Sono in tanti a pensare che dopo aver pregustato il suo ritorno alla fine questo possa non avvenire. Da questo punto di vista il 2026 sarà un anno decisivo entro il quale avremo di certo le idee più chiare se dovremo definitivamente rinunciare a questa vettura o no. Ovviamente queste voci non scoraggiano i fan che nel frattempo ipotizzano come potrebbe essere questa ipotetica futura Delta con vari render come quello che vi mostriamo in questo nostro articolo.

La verità è che al momento nemmeno è certo quello che sarà il futuro di Lancia. In un primo momento era circolata voce di un possibile taglio. Più di recente però Antonio Filosa si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che fanno ben sperare. Il CEO di Stellantis ha infatti detto che per lui tutti i brand del gruppo sono importanti. Questo fa pensare che alla fine a Lancia possa essere data un’altra possibilità. Al momento però non si sa che questo preveda anche il ritorno della nuova Lancia Delta che secondo alcuni avrebbe rappresentato il ritorno di Lancia nella categoria regina dei rally.