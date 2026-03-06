Quella volta che a Top Gear hanno costruito l’auto “per anziani” con una Fiat Multipla

Secondo diverse statistiche raccolte in diversi grandi mercati, dall’europeo all’americano, sarebbero diverse decine di milioni i conducenti con più di 65 anni. Un dato che racconta due cose insieme: viviamo più a lungo e teniamo duro al volante più di quanto si pensi. Il rovescio della medaglia, però, è matematico. Riflessi che rallentano, vista che cala, tempi di reazione che non sono più quelli di una volta. Neanche a dirlo, gli anziani, questi over 65, sono tra le categorie più esposte a lesioni gravi o mortali in caso di incidente stradale.

Jeremy Clarkson e Richard Hammond, naturalmente, hanno avuto la loro soluzione. Il progetto, di quelli che hanno fatto brillare gli occhi agli spettatori della storica serie Top Gear, si chiamava Rover James, nome scelto in onore del collega James May, perché secondo i due il design del mezzo ne incarnava perfettamente la personalità.

Sotto la carrozzeria, c’è una Fiat Multipla. Sopra, un badge Rover applicato con molta ironia, come in tutto ciò che costituisce oggetto di sfida nel celebre programma britannico. L’obiettivo era costruire un’auto pensata per gli anziani: comoda, intuitiva, e ragionevolmente sicura. Quello reale, come spesso accade con Top Gear, era un altro.

Le dotazioni di serie parlano chiaro. Tachimetro che segna un massimo di 20 miglia orarie indipendentemente dalla velocità reale, sistema audio con un solo pulsante, sedili impermeabili Shackleton e sospensioni morbide quanto basta per non svegliare chi dorme in macchina. Il GPS è impostato su quattro destinazioni, casa, casa di Peggy, ufficio postale e bingo, perché, come spiegò Hammond con “delicatezza”, gli anziani preferiscono la semplicità. Non manca il gancio traino per i deambulatori e un trasportino per gatti sul tetto.

Sul fronte sicurezza, paraurti anteriori in schiuma per gli urti urbani, specchietti allargati per chi fa fatica a girare il collo, e una sfera sotto il pedale del freno che emette un suono per distinguerlo dall’acceleratore.

Il collaudo si è svolto in una casa di riposo di Christchurch, con tre volontarie disposte a testare il mezzo sul campo. Nella (ennesima) memorabile puntata di Top Gear sono emerse subito alcune criticità. Salire sui sedili posteriori era un’impresa, il sensore di retromarcia, non entusiasmava nessuno, e la pioggia evidenziava che il veicolo era stato assemblato senza impermeabilizzazione. Problema risolto con delle tazze.

Quando la situazione stava per diventare pericolosa sul serio, il Rover James ha attivato il suo ultimo sistema di sicurezza: bulloni esplosivi che hanno fatto saltare ruote e portiere simultaneamente. Perché il modo migliore per evitare una collisione frontale, secondo Clarkson, è fermare tutto. Nel senso più letterale possibile.