Nuova Lancia Gamma: il suo debutto infiammerà l’estate 2026?

Nuova Lancia Gamma è la grande novità di questo 2026 per quanto riguarda la casa automobilistica piemontese. Il suo debutto è stato ufficialmente confermato dal CEO di Lancia Roberta Zerbi nella seconda metà del 2026. Qualcuno parla del prossimo autunno ma c’è anche chi pensa che a sopresa la vettura possa debuttare già nel corso della prossima estate. Non è da escludere nemmeno un’ipotesi mista e cioè che la presentazione ufficiale possa avvenire in autunno ma che le prime immagini senza veli del modello possano trapelare in estate. Del resto una strategia simile è stata adottata anche con la nuova Lancia Ypsilon nel 2024.

Estate bollente per Lancia con il possibile debutto della nuova Lancia Gamma

Nuova Lancia Gamma, che qui vi mostriamo in uno dei tanti render apparsi sul web, sarà la futura top di gamma della casa automobilistica di Stellantis. Si tratterà di un SUV dalle linee fastback lungo circa 4,7 metri che nascerà su piattaforma STLA Medium e sarà prodotto a partire da fine anno presso lo stabilimento Stellantis di Melfi insieme alla nuova Jeep Compass e alle DS N. 8 e N.7. Si tratta di un modello fondamentale per il futuro del marchio che spera di affermarsi nel segmento premium del mercato auto creando una propria nicchia. Non sarà facile ma le speranze ci sono.

Come è possibile notare da questo prender la nuova Lancia Gamma si caratterizzerà per la presenza di un linguaggio stilistico moderno e coerente con quello del brand, caratterizzato da proporzioni solide e da un’impostazione più alta da terra che ne enfatizza la presenza su strada. In questa immagine la vettura viene immaginata con una carrozzeria bianca, abbinata al tetto nero a contrasto, un espediente che crea un effetto “floating roof” che alleggerisce visivamente la massa laterale. Al posteriore domina una firma luminosa estremamente sottile: una lama LED orizzontale attraversa l’intera larghezza del portellone, integrando un elemento verticale centrale che richiama l’identità del marchio.

I gruppi ottici, affilati e minimali, accentuano la pulizia formale del volume. Il paraurti presenta inserti neri e una protezione inferiore satinata che sottolineano l’attitudine crossover. I passaruota marcati e i cerchi multi-razza di grande diametro rafforzano l’impronta dinamica, mentre le superfici laterali scolpite generano giochi di luce sofisticati, conferendo al complesso un equilibrio tra eleganza e robustezza. Quanto mostrato in questo render dovrebbe essere abbastanza vicino al risultato finale specie nella parte anteriore.

Ricordiamo che la nuova Lancia Gamma disporrà di una gamma di motori che comprenderà versioni ibride entry level ed elettriche al 100 per cento. Le motirizzazioni dovrebbero essere le stesse o comunque simili a quelle della altre vetture di Stellantis che utilizzano la stessa piattaforma. Ci sarà spazio anche per una versione top di gamma HF Integrale con caratteristiche specifiche e un motore più potente. Maggiori dettagli dovrebbero trapelare già nel corso dei prossimi mesi man mano che ci avvicineremo al suo debutto. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questavettura che rappresenta una delle maggiori novità del gruppo Stellantis per questo 2026.