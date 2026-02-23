Free2move espande il carsharing in Italia con Fiat 500 elettrica e Opel Corsa

Muoversi in città oggi significa cambiare abitudini, ritmi e priorità. È da questa consapevolezza che Free2move annuncia un’importante espansione della propria flotta in Italia entro la fine di febbraio 2026, con l’arrivo di 130 nuove Opel Corsa destinate alle strade di Torino e Roma.

Advertisement

Free2move: espansione della flotta con 200 nuovi veicoli in arrivo a Torino, Roma e Milano

La scelta non è casuale. Free2move ha analizzato i comportamenti degli utenti italiani, scoprendo che il carsharing non viene più utilizzato solo per brevi tragitti urbani. Sempre più persone lo scelgono per giornate di lavoro intense, spostamenti interurbani o piccoli viaggi nel weekend. Serviva quindi un’auto capace di andare oltre la classica city car. L’Opel Corsa, con il suo motore a combustione interna, offre autonomia adeguata, spazio nel bagagliaio e consumi equilibrati: caratteristiche che rispondono a una mobilità più completa e meno frammentata.

Un altro aspetto centrale è la semplicità. I piani settimanali e mensili includono assicurazione, carburante e parcheggio nella Home Area, eliminando pensieri e costi imprevisti. L’obiettivo dichiarato è rendere il tempo trascorso in viaggio più sereno e funzionale, trasformando l’auto condivisa in uno strumento quotidiano e non in una soluzione occasionale.

Advertisement

Milano, invece, guarda con decisione all’elettrico. Qui la flotta si arricchisce con la Fiat 500e, modello simbolo della mobilità urbana sostenibile. Il carsharing diventa così complemento naturale al trasporto pubblico, contribuendo a ridurre il numero di auto private in circolazione e a ottimizzare gli spazi cittadini.

Per rendere l’esperienza ancora più fluida, Free2move ha introdotto la ricarica digitale direttamente in app: basta localizzare una colonnina partner, avviare la sessione con pochi passaggi e collegare il cavo. Nessuna carta, nessun pagamento aggiuntivo: i costi sono coperti dal servizio.

Advertisement

Con oltre 6 milioni di clienti nel mondo e il 30% della flotta già elettrico, Free2move – parte del gruppo Stellantis – continua così a costruire una mobilità più flessibile, combinando libertà di movimento, tecnologia e attenzione concreta alle esigenze quotidiane delle persone. La nostra missione è semplificare la vita dei nostri clienti. Aggiungendo l’Opel Corsa a Torino e Roma e introducendo l’iconica Fiat 500e a Milano, non stiamo solo aumentando i nostri numeri, stiamo aumentando la qualità del tempo trascorso dai nostri utenti in viaggio”, afferma Lotfi Louez, co-CEO di Free2move. “Abbiamo ascoltato la richiesta sia di opzioni a lunga distanza sia di soluzioni urbane sostenibili e iconiche, e abbiamo mantenuto le promesse.”