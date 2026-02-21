Facebook Twitter Instagram Youtube

BMW: senza la Cina, i costruttori tedeschi rischiano grosso

Nonostante le vendite siano in forte calo, il CEO di BMW continua a credere che senza la Cina i costruttori tedeschi rischiano grosso.
Francesco Armenio Autore AutomotivediFrancesco Armenio
21 Febbraio 2026
bmw ix3 bmw ix3

Il CEO di BMW, Oliver Zipse, ha affermato che il futuro dei costruttori tedeschi passa dalla Cina, e ignorare il primo mercato automobilistico del mondo avrebbe conseguenze economiche pesanti e durature. Non è solo una questione di volumi di vendita, perché la Cina è diventata anche uno dei centri nevralgici dell’innovazione automobilistica globale e restarne fuori significherebbe perdere terreno su entrambi i fronti.

Advertisement

Il messaggio arriva in un momento in cui il rapporto tra Europa e Cina sul fronte automotive è tutt’altro che semplice. Da un lato Bruxelles ha introdotto dazi e misure restrittive per frenare l’avanzata dei marchi cinesi, che nonostante tutto continuano a guadagnare terreno a livello globale con circa 150 marchi attivi sul mercato, anche se solo tre, BYD, Li Auto e NIO, risultano davvero redditizi.

bmw vendite 2025
Advertisement

Dall’altro, Berlino sembra voler seguire una strada diversa. Zipse parteciperà alla prossima visita ufficiale del cancelliere Friedrich Merz a Pechino insieme ad altri importanti leader industriali con l’obiettivo di rafforzare i legami economici e tecnologici con il principale partner commerciale della Germania. Un approccio simile a quello adottato dal premier britannico Keir Starmer, che sta cercando di consolidare i rapporti con la Cina mentre le politiche commerciali di Donald Trump continuano a creare tensioni tra le grandi potenze economiche.

La guerra commerciale avviata da Washington ha reso più fragili gli equilibri degli scambi globali e ha spinto le aziende europee a cercare di evitare l’isolamento. Per Zipse l’innovazione nel settore auto nasce dal confronto continuo con i mercati più dinamici, e oggi la Cina è al centro di questo ecosistema.

Il paradosso è che proprio in quel mercato i costruttori tedeschi stanno attraversando una fase molto complicata. Le vendite di BMW, Volkswagen e Mercedes sono in forte calo, messe sotto pressione da marchi locali sempre più competitivi che offrono veicoli elettrici avanzati a prezzi spesso imbattibili, sostenuti da investimenti pubblici enormi e da uno sviluppo rapidissimo nel software di bordo e nella guida autonoma.

panoramic vision bmw
Advertisement

La concorrenza ha innescato una guerra dei prezzi che sta comprimendo i margini dei costruttori stranieri e in diversi ambiti chiave della mobilità elettrica i gruppi europei si trovano in ritardo rispetto ai rivali asiatici, che lavorano su piattaforme dedicate più moderne e più in linea con quello che il mercato locale si aspetta.

Eppure, nonostante tutto questo, i costruttori tedeschi continuano a investire massicciamente in Cina. Perché andarsene oggi vorrebbe dire rinunciare non solo a volumi fondamentali per i bilanci, ma anche a uno dei mercati di innovazione più importanti dell’intero settore automobilistico mondiale. E questo, per chi vuole restare competitivo, non è un lusso che ci si può permettere.

LinkedInTelegramWhatsApp