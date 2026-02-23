Stellantis punta sulla Spagna grazie al maxi incentivo statale per l’elettrico

Nel pieno di un ripensamento globale sull’auto elettrica, segnato da maxi-svalutazioni che hanno superato i 22 miliardi di euro, Stellantis rafforza la propria strategia industriale in Spagna, proprio nel cuore della filiera delle batterie. Un doppio binario che fotografa le tensioni del settore: rigore finanziario da un lato, investimenti mirati dove esistono condizioni favorevoli dall’altro.

Superati i 450 milioni di euro di finanziamenti pubblici nell’ambito del Perte Vec per Stellantis in Spagna

Secondo El Periodico de Aragón, la regione ha superato i 450 milioni di euro di finanziamenti pubblici nell’ambito del Perte Vec, il programma spagnolo dedicato ai veicoli elettrici e connessi, sostenuto dai fondi Next Generation EU. Il principale beneficiario è Stellantis attraverso lo storico stabilimento di Figueruelas, alle porte di Saragozza.

Lanciato nel 2022, il Perte Vec punta a trasformare l’industria automobilistica spagnola in un ecosistema competitivo, supportando l’intera catena del valore: dalla produzione delle batterie all’assemblaggio dei veicoli. Dall’avvio del piano, Stellantis ha ottenuto in Aragona oltre 400 milioni di euro in quattro diverse tornate. Alla prima edizione sono stati assegnati 35 milioni per progetti integrati lungo la filiera elettrica. Con la seconda, 59,1 milioni hanno finanziato una nuova linea di assemblaggio batterie e 56,2 milioni l’ammodernamento tecnologico del sito.

La terza tranche ha rappresentato un passaggio chiave: 133,7 milioni destinati alla futura gigafactory sviluppata con CATL, leader mondiale nelle batterie EV. A marzo 2025 si sono aggiunti quasi 82 milioni per il maxi-impianto accanto a Figueruelas. L’ultima convocazione ha attribuito ulteriori 28 milioni – tra sovvenzioni e prestiti – alla joint venture Contemporary Star Energy. Solo il progetto batterie sfiora così i 300 milioni di aiuti.

Anche Leapmotor, partner di Stellantis nell’elettrico, ha ottenuto quasi 10 milioni per un impianto a Mallén e l’integrazione produttiva a Figueruelas, dove dal 2026 partirà la produzione per l’Europa. Complessivamente, tra Stellantis e partner, i fondi assegnati ammontano a circa 404 milioni di euro, consolidando l’Aragona come hub strategico della transizione elettrica.