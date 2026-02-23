Jeep Avenger, Alfa Romeo Junior e Fiat 600: ecco come sono andate le vendite dei tre SUV Stellantis a gennaio 2026

Ogni mese il confronto tra Jeep Avenger, Alfa Romeo Junior e Fiat 600 racconta molto più di una semplice classifica. Racconta gusti, scelte, strategie e anche il momento che sta vivendo il mercato europeo. I dati Dataforce diffusi da Autonews confermano una gerarchia ormai chiara, ma con dinamiche interessanti.

Advertisement

Jeep Avenger si conferma il B-SUV più venduto di Stellantis in Europa, bene anche Alfa Romeo Junior

Partiamo dal terzo gradino del podio, occupato dalla Fiat 600. A gennaio 2026 il B-SUV torinese ha totalizzato 3.148 immatricolazioni. La parte del leone la fa la versione ibrida, con 2.871 unità, mentre l’elettrica si ferma a 277 esemplari, meno del 10% del totale. Il confronto con gennaio 2025 è meno brillante – allora le Hybrid erano state 3.662 e le elettriche 583 – ma il dato migliora sensibilmente rispetto a dicembre 2025, chiuso a 2.541 unità. Un segnale che la 600 continua a trovare il suo pubblico, soprattutto tra chi cerca un SUV compatto pratico e dal prezzo accessibile.

Salendo di posizione troviamo l’Alfa Romeo Junior, che si conferma in crescita. A gennaio 2026 le vendite hanno raggiunto quota 3.157 unità, circa 200 in più rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Ancora più evidente il balzo rispetto a dicembre, quando le immatricolazioni erano state 2.554. La Junior sembra aver trovato una propria identità, puntando su uno stile più sportivo e su un’immagine che richiama il DNA del Biscione, attirando chi cerca qualcosa di più distintivo nel segmento.

Advertisement

In cima resta saldamente la Jeep Avenger, che a gennaio ha raggiunto 8.259 unità vendute. È vero, rispetto a gennaio 2025 c’è un leggero calo, ma il confronto con dicembre – 6.041 unità – mostra una crescita significativa. Gli attuali sconti, che arrivano fino a 11.000 euro, stanno certamente giocando un ruolo nel mantenere alta l’attenzione sul modello.

Le tre “cugine” nascono tutte nello stabilimento Stellantis di Tychy, in Polonia, ma parlano a pubblici diversi. E mentre la Avenger si prepara a rinnovarsi nel 2027, la sfida nel segmento B-SUV europeo resta più aperta che mai.