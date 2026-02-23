Peugeot ha accompagnato le star del cinema ai BAFTA Film Awards 2026

Il meglio del cinema britannico e mondiale è arrivato in grande stile con Peugeot agli EE BAFTA Film Awards 2026, mentre star e VIP sono stati trasportati a bordo di una flotta di veicoli 3008 e 5008 per raggiungere l’illustre evento presso la Royal Festival Hall. In qualità di partner ufficiale dei veicoli BAFTA, inaugurati con gli EE BAFTA Film Awards, la casa automobilistica del leone ha fornito il trasporto personale ai più grandi nomi del cinema, che hanno fatto un ingresso trionfale sul red carpet scendendo dai SUV premium.

In qualità di partner ufficiale Peugeot ha fornito il trasporto personale ai più grandi nomi del cinema

All’arrivo, le star sono state accolte da una Peugeot Welcome Zone, che ha messo in risalto la partnership del marchio con BAFTA e il suo impegno nel cinema, creando l’atmosfera per una serata di sfarzo, glamour e festeggiamenti. Con la casa del leone che ha svolto un ruolo fondamentale nel trasporto dei lettori delle citazioni e dei conduttori, è stata una serata da ricordare per il conduttore Alan Cumming, arrivato nell’iconica location a bordo di una E-5008, insieme ai conduttori del red carpet Ali Plumb e Clara Amfo.

Tra gli ospiti illustri arrivati ​​a bordo di modelli Peugeot c’erano i presentatori del premio Rege-Jean Page, Alicia Vikander, Gillian Anderson e Riz Ahmed. Anche la cantante Jessie Ware è arrivata a bordo di una E-3008 prima della sua toccante esibizione durante l’In Memoriam. Tra le altre star che hanno presentato i vincitori degli EE BAFTA Film Awards 2026 figurano Monica Belluci, Riz Amed e Aimee-Lou Wood, tutti arrivati ​​all’evento in grande stile a bordo delle 3008 e 5008.

Nicola Dobson, Amministratore Delegato di Peugeot UK, ha dichiarato: “I BAFTA Film Awards sono una celebrazione emblematica nel mondo emozionante, divertente e coinvolgente del cinema. In Peugeot, il piacere è per noi una cosa seria, ed è per questo che i nostri valori fondamentali si allineano perfettamente con quelli dei BAFTA: ispirare esperienze emozionanti e creative che diano gioia a tutti, sia sullo schermo che su strada. Il nostro ruolo di Partner Ufficiale dei Veicoli ha dimostrato con successo che Peugeot è fornitore di veicoli eleganti, innovativi e dinamici. Siamo orgogliosi di aver preso parte a questo prestigioso evento e non vediamo l’ora di proseguire il nostro impegno per l’eccellenza attraverso la nostra partnership con i BAFTA”.

La collaborazione tra BAFTA e Peugeot rientra in una partnership a lungo termine in cui Peugeot sarà il partner ufficiale dei veicoli in una vasta gamma di eventi BAFTA ogni anno, tra cui gli iconici EE BAFTA Film Awards, i BAFTA Television Awards con P&O Cruises, i BAFTA Games Awards, i BAFTA TV Craft Awards, i BAFTA Cymru Awards e i BAFTA Scotland Awards.

La nuova partnership fa seguito alle collaborazioni già avviate con l’Alpe d’Huez Comedy Film Festival in Francia e con la rinomata casa di produzione francese Pathé. Nel Regno Unito, Peugeot ha stretto una partnership con Showcase Cinema per avvicinare le famiglie ai film che amano.

La sostenibilità è uno dei valori fondamentali del BAFTA e, con Peugeot che offre la più ampia gamma di veicoli elettrici tra tutti i principali marchi europei, con nove auto e tre furgoni, ha trasportato i VIP in modo sostenibile grazie ai propulsori completamente elettrici, ibridi e ibridi plug-in presenti nei modelli 3008 e 5008.

Dagli eventi sul red carpet alla guida di tutti i giorni, PEUGEOT promette di creare esperienze di guida che coinvolgono i sensi e regalano piacere in ogni momento, rafforzando la sua posizione di marchio che valorizza l’emozione, l’innovazione e l’eccellenza creativa.