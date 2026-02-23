La vecchia Peugeot 405 SW con lo snorkel pensa di essere un sottomarino | Video

Le auto non sono nate per navigare in acqua, anche se la Lotus Esprit di James Bond riusciva a muoversi in profondità come un sottomarino. Ma quella era finzione cinematografica. Una vecchia Peugeot 405 Station Wagon, con motorizzazione a gasolio, cerca però di smontare l’assunto, nel mondo reale.

Ovviamente c’è qualche adattamento, ma niente di straordinario. L’unica modifica è infatti l’introduzione di uno “snorkel“, dispositivo di aspirazione, simile a un tubo verticale, che prolunga la presa d’aria del motore fino al tetto del veicolo. Questo permette al cuore di respirare anche durante l’attraversamento di un guado.

Il video mostra l’efficienza della vecchia familiare del “leone“, così configurata, durante il passaggio su una grande conca allagata, con acqua alta fino ad oltre un metro. Fa un certo vedere la souplesse della Peugeot 405 Station Wagon in questo scenario.

L’auto protagonista dell’impresa è del 1996. Come già scritto, si tratta di una versione turbodiesel. Esteticamente si distingue dalle sorelle standard per la presenza dello snorkel in stile fuoristrada. Sicuramente il proprietario del mezzo è stato ardimentoso nel farsi carico della sfida, ma è riuscito a portarla felicemente a termine.

Non contento del viaggio di solo andata, il tizio si è concesso pure quello di ritorno, nella stessa cornice ambientale, che avrebbe fatto recitare il rosario a quasi tutti gli altri automobilisti al termine del primo passaggio. Ma lui ha volto fare di più. Diciamo che ha voluto strafare.

Screenshots da video YouTube Bengregers

La pratica dell’attraverso dei guadi non è irrituale nel Regno Unito, come dimostrano i vari canali web dedicati a questa “disciplina” dall’altra parte della manica. Di solito, però, sono utilizzati per le imprese dei veicoli più idonei allo scopo, come i grossi fuoristrada o i SUV più attrezzati.

Qui, invece, ad entrare in scena è stata un’auto più comune e quindi irrituale, ma questo non ha impedito di portare a termine la missione. Ovviamente l’impresa non va imitata, per i rischi connessi al suo svolgimento. Meglio godersela dietro lo schermo di un device, visto che è già disponibile on line, sul canale YouTube di Bengregers.

Teatro dell’azione è un sito vicino Leicester, nelle Midlands inglesi. Mentre altri mezzi sono rimasti bloccati in mezzo al guado, la Peugeot 405 Station Wagon passa da un punto all’altro dello specchio d’acqua, senza apparenti problemi, con la spinta del suo motore turbodiesel da 1.9 litri di cilindrata, accompagnato in uscita da una nube di polveri.

Anche quando l’acqua solleva la parte posteriore della vecchia familiare del “leone”, la sua marcia continua imperterrita. Per quel che mi riguarda, il ritorno sull’asciutto ha avuto un effetto quasi liberatorio. Ovviamente un po’ d’acqua è entrata nell’abitacolo, per le guarnizioni non idonee, ma il fatto che l’auto abbia chiuso con successo e quasi incolume l’avventura è sorprendente.

Certo, il capriccio costerà un po’ di soldi al proprietario, quantomeno al lavaggio, ma penso che altre spese saranno necessarie. Ne valeva la pena per pochi minuti di discutibile divertimento? Penso di no, ma nell’ottica delle visualizzazioni, oggi tanto ricercate, il risultato è stato più fruttuoso di quello messo a segno da altri, che hanno sacrificato allo scopo auto di razza ben più nobile e prezzo ben più esclusivo. A voi il video.

Fonte | Carscoops