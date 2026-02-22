Nuova Fiat Pandina: la futura generazione avrà anche la versione 4X4 e forse anche una più sportiva

Nuova Fiat Pandina sarà una delle novità più importanti di Fiat e più in generale del gruppo Stellantis da qui a fine decennio. Il suo debutto è previsto entro il 2030 e ancora una volta la sua produzione avverrà presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano dove l’auto sarà affiancata da altre due auto compatte ancora da individuare. La city car di Fiat erede diretta dell’attuale Panda nascerà su una nuova piattaforma, la stessa della futura Fiat 500 e arriverà sul mercato sia in versione completamente elettrica che ibrida. Sembra più difficile vi possa essere anche una versione a benzina ma non ci sentiamo di escluderlo al 100 per cento.

Nuova Fiat Pandina ci regalerà tante sorprese: ad esempio ci saranno alcune versioni molto attese come la 4X4

Vi abbiamo già detto che come confermato dallo stesso CEO di Fiat Olivier Francois Fiat cercherà di proporre questa auto ad un prezzo inferiore ai 15 mila euro al netto di promozioni sia nella versione ibrida che in quella elettrica. Secondo voci non confermate l’ibrida potrebbe partire da circa 12 mila euro ma ripetiamo si tratta di voci e comunque manca ancora tantissimo al debutto e dunque possibilmente le strategie cambieranno. Il debutto di questa auto infatti non avverrà prima di fine 2028 ma pare più probabile il 2029. Non escludiamo che una data più precisa possa essere anticipata da Fiat dopo che il nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa avrà rivelato il nuovo piano strategico del gruppo automobilistico il prossimo 21 maggio.

Una cosa che però pare certa è che la nuova Fiat Pandina oltre alla versione “normale” disporrà anche di altre versioni più “particolari” come del resto avvenuto con l’attuale Fiat Panda. Non dovrebbe ad esempio mancare una versione 4X4 erede del mitico modello che in passato ha dimostrato di essere un vero asso in montagna facendo meglio anche di vetture molto più costose e blasonate. Ovviamente Fiat proporrà una simile versione solo nel caso in cui vi sia le condizioni tecniche e meccaniche per portare sul mercato un modello che sia degno di tale versione che come sappiamo presto vedremo anche con la Fiat Grande Panda come ammesso dagli stessi dirigenti della casa torinese.

Si dice anche che tra le versioni speciali che potrebbero arrivare a proposito della nuova Fiat Pandina ce ne possa anche essere una più sportiva. Ovviamente non si sa se si tratterà di un allestimento o di una versione vera e propria. E’ ancora presto per poterlo dire e nemmeno possiamo pensare si possa trattare di una versione Abarth. Questa ultima ipotesi pare molto difficile anche se nei mesi scorsi girava voce sulla possibilità che Abarth da marchio indipendente potesse tornare ad essere una sorta di allestimento di Fiat.

In quel caso la possibilità che il marchio possa essere usato anche per una versione più sportiva della nuova Pandina ovviamente aumenterebbero. Ad ogni modo ci sarà tempo per capire e comprendere quelle che saranno le strategie di Fiat con questa sua futura city car che avrà un ruolo molto importante dovendo sostituire l’attuale versione che rappresenta un must per Fiat e che non sarà assolutamente facile da rimpiazzare.

Qui vi mostriamo due render che ipotizzano l’aspetto di queste due future versioni della nuova Fiat Pandina. Si tratta di ipotesi indipendenti che non hanno nulla di ufficiale e che quindi potrebbero non rappresentare quelle che saranno le reali sembianze dell’auto. Ci danno comunque un’idea di come potrebbe essere questa vettura che secondo Olivier Francois avrà uno stile che guarderà sia a quello della Grande Panda ma anche alla prima versione di Panda quella dei primi anni ’80 quindi sarà una sorta di mix tra vintage e nuovo design Fiat. Speriamo naturalmente già nel corso dei prossimi anni di poter avere le idee ancora più chiare su come sarà questa auto e su quelle che saranno le sue principali caratteristiche.