Nuova Fiat Pandina e nuova Fiat 500: confermato il loro debutto entro il 2029

Entro il 2029 debutteranno la nuova Fiat Pandina e la nuova Fiat 500. Si tratta di due tra le auto più attese in assoluto tra quelle che il gruppo Stellantis lancerà da qui alla fine del decennio. La notizia è stata data ufficialmente dal numero uno di Fiat, l’amministratore delegato Olivier Francois che lo ha confermato in occasione di un’intervista rilasciata al magazine L’Argus in occasione del recente Salone dell’auto di Bruxelles 2026, intervista che è stata pubblicata online nelle scorse ore.

Entro il 2029 arriveranno la nuova Fiat Pandina e la nuova Fiat 500 lo ha confermato il CEO Francois

Olivier Francois ha detto che in particolare la nuova Fiat Pandina rappresenterà la sua priorità in quanto erede di un modello fondamentale come l’attuale Panda. Francois ha dichiarato: “La nuova Fiat Pandina sarà una priorità e sarà più simile alla Panda originale degli anni ’80. Per quanto riguarda la nuova Fiat 500 sarà più piccola, semplice e meno costosa.

“Saranno in qualche modo nello spirito dell’E-Car: veicoli urbani piccoli e compatti, con meno ADAS (sistemi avanzati di assistenza alla guida), ma con una forte componente emozionale. Questo ci permetterebbe di compensare i costi di produzione in Italia (Mirafiori per la 500 e Pomigliano per la Panda), ma su questo ancora nulla è certo. Commercializzati entro il 2029, questi modelli saranno idealmente offerti con diverse motorizzazioni. Ma anche qui c’è un problema di chiarezza”.

Francois si riferisce alle questioni legate alle normative dell’Unione Europea che non si sa ancora se permetteranno di poter vendere auto di segmento A con motore ibrido. Ad ogni modo si tratta di una conferma importante per la nuova Fiat Pandina e la nuova Fiat 500 che dovrebbero dare nuova linfa agli stabilimenti di Pomigliano e Mirafiori con l’avvio della loro produzione.

Sicuramente nei prossimi mesi su queste due auto ne sapremo di più. Un momento clou dovrebbe essere quello in cui Antonio Filosa rivelerà il nuovo piano di Stellantis. Li sapremo esattamente se l’anno di debutto sarà il 2028 o il 2029 e se è confermato che le due auto saranno prodotte in Italia come anticipato dal CEO di Fiat.