Dodge Demon vs Corvette Z06 vs Mustang: chi vince la drag race?

Sfida a suon di cavalli fra alcune potentissime muscle car statunitensi, per una drag race multipla, ad alto indice di intensità. Sulla linea di partenza del confronto ci sono la Dodge Demon, la Corvette Z06 e la Ford Mustang Dark Horse. Queste le auto scelte da quelli di carwow per la nuova gara di accelerazione sul quarto di miglio e sul mezzo miglio con partenza da fermo. L’obiettivo? Stabilire quale sia la più veloce e quale abbia il miglior V8 della scuola americana.

Come scrivono gli autori del video, questa è una sorta di battaglia definitiva per la supremazia fra modelli che interpretano al meglio lo spirito delle vetture muscolari d’oltreoceano. Ovviamente non vi diamo nessun tipo di anticipazione su chi taglierà al comando la linea del traguardo, per lasciarvi il piacere della scoperta. Ci limitiamo a fornire alcune cifre relative ai mezzi coinvolti, per leggere meglio il video e i suoi contenuti.

Per affinità di target, iniziamo dalla Dodge Demon, che appartiene alla galassia Stellantis, tema centrale del nostro sito. Questa “belva” gode della spinta di un V8 sovralimentato da 6.2 litri che, nell’esemplare protagonista della drag race, eroga 819 CV di potenza e 972 Nm di coppia, su un peso di 1.941 kg, che è il più alto del gruppo oggi in esame. L’energia del cuore viene trasmessa alle ruote posteriori tramite un cambio automatico a 8 rapporti.

Screen shot da video YouTube Carwow

Insieme alla Dodge, sulla linea di partenza c’è la Corvette Z06, alimentata da un motore LT6 V8 aspirato da 5.5 litri di cilindrata, disposto centralmente, in grado di sviluppare una potenza massima di 670 CV, con un picco di coppia di 625 Nm, su un peso di 1.685 kg. La forza propulsiva giunge a terra, sulle ruote posteriori, col supporto di un cambio a doppia frizione a 8 rapporti.

Chiude il cerchio delle protagoniste di questa drag race la Mustang Dark Horse. Questa muscle car è equipaggiata con un motore Coyote V8 da 5.0 litri di cilindrata, che sviluppa 507 CV di potenza e 567 Nm di coppia su un peso di 1.811 kg. Anche qui l’energia giunge sulle ruote motrici posteriori. Il cambio dell’esemplare protagonista della “nostra” sfida in accelerazione sul quarto di miglio con partenza da fermo è automatico.

A questo punto vi starete chiedendo, con sempre maggiore intensità, a chi sia andato il successo nella drag race organizzata da carwow. Sulla carta, l’ultima del gruppo sembrerebbe fuori dai giochi per la gloria, lasciando il campo alle altre due. Si imporrà la Dodge Demon con la sua potenza o la Corvette con la sua maggiore finezza tecnologica? La risposta al video. Buona visione!