Vicenza Classic Car Show 2026 accende i motori dal 27 al 29 marzo

Procede a passo spedito la marcia di avvicinamento al Vicenza Classic Car Show, che lo scorso anno si è chiuso con un boom di presenze. Anche in questa edizione 2026 si attende un’affluenza record, per le auto d’eccezione offerte alla visione del pubblico e per il grande coinvolgimento emotivo promesso ad appassionati, collezionisti e addetti ai lavori. Le date da segnare in agenda sono quelle che vanno dal 27 al 29 marzo.

Nonostante la giovane età, la manifestazione veneta è già diventata un punto di riferimento nel settore delle auto storiche. Fra i suoi plus, la capacità di attrarre anche i giovani, dando così speranza al futuro del comparto. Del parterre faranno parte diverse supercar di epoca recente, per creare connessioni fra le diverse epoche, sotto le note di una comune vibrazione emotiva.

Il Vicenza Classic Car Show è un salone dell’auto classica e sportiva, che accende i cuori. Nel 2026 si ripresenta al pubblico come l’evento di riferimento della stagione primaverile. Ad inquadrare la kermesse ci penseranno, ancora una volta, i padiglioni espositivi di Italian Exhibition Group (IEG), nell’area della Fiera di Vicenza. Questi spazi si trasformeranno in un palcoscenico d’eccezione per celebrare la cultura automobilistica in ogni sua forma.

Come dicevamo, il pubblico potrà ammirare una tela assortita, che spazia dalle auto iconiche del passato, capaci al loro tempo di dare un apporto significativo all’evoluzione della tecnologia e del design, fino alle supercar più graffianti dei nostri giorni, che emozionano sin dal primo sguardo, con il loro look esotico e sensuale.

Foto Vicenza Classic Cars Show

Prenderà così forma un viaggio attraverso l’evoluzione dell’automobile, in un percorso espositivo che celebra l’ingegno, l’estetica e la performance. Con questi presupposti, il Vicenza Classic Car Show 2026 saprà coinvolgere un pubblico trasversale, dai collezionisti più esperti ai giovani neofiti, come nelle precedenti edizioni…ed anche più.

Si profila un tuffo nelle emozioni dell’universo a quattro ruote, capace di elargire felici stimoli sensoriali tanto ai grandi appassionati quanto ai semplici curiosi. Della partita faranno parte marchi automobilistici blasonati e musei, che saranno presenti al rendez-vous ormai alle porte con modelli di grande interesse, spesso rari ed esclusivi.

La trama espositiva coinvolgerà anche le “Youngtimer” e le “Instant Classic“, lanciando così uno sguardo pure sulle auto destinate a diventare le mire collezionistiche di domani. Come al solito non mancheranno all’appello gli stand dedicati alla ricambistica e agli accessori, oltre che alle pubblicazioni, alla memorabilia e al collezionismo.

Presenti anche le principali federazioni impegnate nella tutela del patrimonio motoristico italiano, come ACI Storico e ASI (Automoto Club Storico Italiano). A completare il pacchetto ci penseranno diversi incontri, dibattiti, raduni e meeting, ma pure gli spazi per le interlocuzioni dirette con gli specialisti. Così al Vicenza Classic Car Show 2026 non ci sarà modo di annoiarsi. Ancora una volta l’evento regalerà un’esperienza immersiva e comunitaria ai suoi ospiti. Le prevendite sono ufficialmente aperte. I biglietti si possono acquistare sul sito ufficiale della manifestazione: vicenzaclassiccarshow.com.

ORARI E INFO

Foto Vicenza Classic Car Show

Vicenza Classic Car Show sarà aperto nei seguenti giorni:

Venerdì 27, Sabato 28 e Domenica 29 marzo

con orario: 09.30- 19.00.

COME RAGGIUNGERE LA FIERA DI VICENZA

Via Oreficeria, 16 – 36100 Vicenza

IN AUTO: il quartiere Fieristico Vicenza è a 400 metri dal casello Vicenza Ovest dell’Autostrada A4 Venezia – Milano. In Fiera ampia disponibilità di parcheggio.

IN TRENO: Vicenza è sulla linea ferroviaria Venezia – Milano. Informazioni sull’orario dei treni: trenitalia.com; italotreno.it.

Invalidi e disabili: ingresso gratuito anche per l’eventuale accompagnatore. I biglietti omaggio potranno essere ritirati direttamente presso la biglietteria collocata all’ingresso Ovest dopo aver presentato il tesserino di disabilità o invalidità.

Ingresso cani: è consentito con guinzaglio. Se di taglia medio/grande è necessaria anche la museruola.

Fonte | Vicenza Classic Car Show