Ferrari SF90 XX Stradale: un esemplare esclusivo, che stupisce | Video

La Ferrari SF90 XX Stradale è una delle sportive più incisive del “cavallino rampante”. Questa ibrida plug-in, destinata a prendere forma in soli 799 esemplari, è la “rossa” più rapida sulla pista di Fiorano, dopo la F80. Alcuni acquirenti si sono rivolti agli specialisti del programma Tailor Made della casa di Maranello, per dare un ulteriore tocco di personalizzazione al loro esemplare.

Oggi possiamo ammirare uno dei frutti di questo hub creativo, che si occupa di dare specificità alle parti visibili, senza toccare la sostanza del veicolo, lasciata immutata. Alcune volte il risultato è strabiliante; altre volte invece lascia perplessi per le scelte grafiche, non certo per la qualità della esecuzione, eseguita sempre allo stato dell’arte e, talvolta, con complessità non indifferenti, come nel caso in esame.

La Ferrari SF90 XX Stradale di cui ci stiamo occupando si offre alla vista con una verniciatura bicolore, che sfuma da una tinta all’altra con soave grazia. Guardandola si intuisce la difficoltà della realizzazione, che miscela l’Arancio Rik e il Grigio Granito, dando vita a una specifica unica ed estrema. La vettura è stata sviluppata con questa veste per soddisfare le richieste di un cliente della concessionaria del marchio a San Antonio, in Texas.

Confesso che personalmente il gioco delle nuance non mi piace, forse anche in ragione della mia avversione per le auto divise a metà nella trama cromatica, sulla fiancata o nella linea di mezzeria. Diverso il discorso per il tetto nero a contrasto di modelli come LaFerrari e la stessa SF90 (nelle varie declinazioni), che invece apprezzo e non trasformerei mai in tinta con la carrozzeria, perché la appesantirebbe.

Il committente di questa Ferrari SF90 XX Stradale evidentemente la pensa in modo diverso da me. Ha infatti deciso di spezzare in due la fiancata, con uno stacco cromatico verticale, nelle due tinte prima esposte. Contento lui, verrebbe da dire, contenti tutti, ma non me la sento di fare mia questa frase, almeno nel caso specifico. Il video mostra i dettagli e la maestria artigianale della lavorazione, eseguita allo stato dell’arte. Non c’erano dubbi su questo fronte, perché gli specialisti di Maranello sono del più alto livello e sanno portare a termine, nel migliore dei modi, anche le imprese più complesse.

Sulla carrozzeria si nota l’ampio uso di fibra di carbonio a vista, che rimarca la relazione del modello con l’ingegneria da pista. Sulle portiere sono verniciati dei numeri, che rimandano al mondo delle corse. Come riferiscono gli uomini della concessionaria di San Antonio, questa particolare versione presenta una lunga lista di optional di fabbrica e dotazioni speciali che la elevano ben oltre la SF90 XX Stradale “standard”.

Screen shot da video YouTube Ferrari of San Antonio

Anche gli interni sono altamente personalizzati, sempre appoggiandosi agli specialisti del marchio emiliano. Vasto l’uso di inserti in fibra di carbonio ed Alcantara, che dominano la scena, nei cromatismi scelti insieme al cliente, per assecondare i suoi gusti, senza scendere a compromessi sul fronte del rispetto ossequioso della nobile tradizione del “cavallino rampante” e dei suoi crismi del gusto. Ogni centimetro di questa Ferrari SF90 XX Stradale è stato progettato per distinguersi, anche tra i modelli più esclusivi. Qui c’è l’apice della personalizzazione del programma Tailor Made.

Nessuna modifica, invece, sulla meccanica. Non era necessario farla e non rientra nelle opzioni offerte alla clientela. La supercar in esame gode della spinta di un V8 endotermico da 4.0 litri di cilindrata, integrato da tre motori elettrici, per una potenza combinata di 1.030 cavalli. Ne deriva un quadro prestazionale di assoluta eccellenza, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.3 secondi e da 0 a 200 km/h in 6.5 secondi.

Incredibile il tempo sul giro messo a segno sulla pista di Fiorano, con 1’17″30. Siamo ben sotto il 1’19″70 de LaFerrari. Solo la F80 fa meglio (molto meglio di lei): una cosa prevedibile, non solo per la maggiore freschezza del progetto, ma anche per una questione di riassetto della gamma, che ha rimesso a posto le gerarchie. Il merito dell’eccellenza dinamica e tecnologica della Ferrari SF90 XX Stradale è della perfetta miscela fra il know how delle Serie Speciali ed XX, oltre che dell’incredibile esperienza accumulata dal marchio nel mondo delle corse.

Lo stile esprime bene la sua tempra, mostrando i muscoli sin dal primo colpo d’occhio. Anche guardandola in modo distratto si capisce subito la sua affinità con la pista. Il design è adrenalinico, ma l’aggressività da corsa non va ad inficiare più di tanto l’eleganza. Flavio Manzoni ha fatto un ottimo lavoro, che emerge ancora meglio nella versione Spider, per il migliore trattamento della parte alta del cofano motore. Nella definizione stilistica del modello ha inciso in modo importate la ricerca della migliore efficienza aerodinamica, per ottenere la massima resa funzionale, senza turbare quella estetica, anzi esaltandola ulteriormente nella dimensione sportiva.

Dietro spicca l’enorme alettone a tutta larghezza, che mancava in listino dai tempi della gloriosa F50, ma qui non è raccordato come sull’altra o sulla precedente F40. Questo non pregiudica l’innesto. Ben diversa e molto più efficace la sua presenza in termini di deportanza. Ottima la fruibilità del modello, nei vari contesti operativi. La Ferrari SF90 XX Stradale, oltre a volare in pista, regala grande fluidità di guida sulle arterie viarie di tutti i giorni, elargendo emozioni da corsa in piena sicurezza. Basta non strafare, perché ci sono da rispettare le norme del codice e quelle del buon senso. Il sound sigilla al meglio il pacchetto, con note sonore di grande piacevolezza, anche se i V12 aspirati sono tutta un’altra cosa.