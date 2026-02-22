Goodwood Revival 2026 celebra il centenario di Maserati nelle corse

Ancora mancano diversi mesi all’appello, ma il Goodwood Revival 2026 comincia a far sentire la sua “voce”, con la forza delle vibranti emozioni che riesce già a trasmettere. L’evento, in programma da venerdì 18 a domenica 20 settembre, dedicherà ampio spazio celebrativo alla lunga avventura di Maserati nelle corse automobilistiche.

Più in senso lato, grandi attenzioni saranno riservate alla cultura italiana, con lo spirito della Dolce Vita ad ispirare le celebrazioni. Il prestigioso festival d’oltremanica, ambientato nell’omonimo circuito del West Sussex (Regno Unito), punta i riflettori sul motorsport storico, rievocando i tempi romantici delle corse, con sfide al cronometro e piloti in abiti d’epoca. Le suggestioni ambientali sono quelle giuste per un tuffo pieno nelle atmosfere del passato.

L’edizione di prossimo svolgimento riserverà un spazio di interesse privilegiato alla Maserati e al centenario della vittoria di classe della Tipo 26 alla Targa Florio del 1926: fu il primo grande trionfo del marchio del “tridente” nella sfida siciliana. Doveroso rendervi omaggio. Si attende una collezione eccezionale di vetture.

Maserati, pur nelle sue danze fra alti e bassi, ha sempre inseguito il successo con l’inconfondibile e carismatico stile italiano. La sua ascesa iniziò nel 1926, quando Alfieri Maserati seppe mettersi in luce nella gara isolana, portando la pionieristica Tipo 26 alla vittoria di classe. Fu il primo di molti successi del marchio, maturati nei decenni successivi in diverse discipline motoristiche.

Maserati 6CM (Foto Maserati)

Al Goodwood Revival 2026, questa eredità storica sarà celebrata con vero stile italiano. Dalle auto in pista all’elegante moda di metà secolo, l’evento abbraccerà le note della Dolce Vita del Belpaese, entrata nell’immaginario collettivo, anche grazie al cinema. I paddock saranno trasformati a tema, per evocare le strade polverose e assolate della Sicilia del dopoguerra e l’epoca d’oro della Targa Florio, immergendo i visitatori nel romanticismo e nello spirito dell’Italia.

Durante il fine settimana, più di 50 Maserati nate prima del 1966 danzeranno fra i cordoli del circuito inglese, ciascuna in rappresentanza di momenti decisivi della leggendaria storia agonistica del marchio. I visitatori potranno ammirare il più grande raduno di Maserati 250F, insieme a modelli di spicco come le 150S, 200Si, 300S, 350S, 450S, 4CL, 4CM, 8C, 8CM, A6GCS, Tipo 151, Tipo 63, V4 e V8RI, ma la tela sarà ancora più ricca. Facile perdersi nelle vibrazioni emotive offerte da un simile parterre.

Abbiamo parlato della Targa Florio, perché al Goodwood Revival 2026 si celebrerà il primo successo importante di Maserati: la vittoria di classe nella sfida isolana, maturato nell’edizione del 1936. Quello fra il marchio del “tridente” e la Sicilia è stato un rapporto leggendario e mai sopito. Anche se la casa automobilistica modenese non è stata uno dei marchi più vittoriosi in Sicilia, dal 1937 al 1940 monopolizzò la scena nella mitica corsa ideata da don Vincenzo Florio.

Nel 1937 giunse il primo successo assoluto, che andò alla Maserati 6CM di Francesco Severi. Il percorso venne completato in 2h 55’49” alla media di 107,73 km/h. Teatro del confronto il Circuito di Palermo, Parco della Favorita, con 60 giri di un percorso da 5.260 metri. In totale 315,6 km di gara. Piazza d’onore, sulla linea di arrivo, per la 4CM di Giovanni Lurani. Terzo posto per la 6CM di Ettore Bianco, seguita dalla 4CM di Vittorio Belmondo. Poi la Fiat 1100 di Vincenzo Sciandra. Furono questi gli unici 5 classificati dei 12 partenti.

La casa modenese tornò a ripetersi nel 1938, sempre al Parco della Favorita, con Giovanni Rocco, al volante di 6CM. Nel 1939, nella stessa cornice ambientale, ancora Maserati sul gradino più alto del podio, con Luigi Villoresi e la sua 6CM. Stesso pilota in testa all’ordine d’arrivo nell’edizione del 1940, vinta questa volta su una prestante ed affidabile 4CL. Tanti i ricordi legati a questi trionfi, il cui spirito si prepara a rivivere al Goodwood Revival 2026.

Fonte | Goodwood Revival