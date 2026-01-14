Francois: “Nuova Fiat Pandina costerà meno di 15.000 euro”, nel 2030 arriverà la nuova Multipla

Dal Salone dell’auto di Bruxelles arrivano interessanti notizie a proposito di Fiat. Il CEO della casa torinese Olivier Francois ha dichiarato che intende ridurre i prezzi delle auto della gamma del brand per recuperare il terreno perso in Europa negli ultimi anni. Parlando con Quattroruote in particolare Francois si è soffermato sulla nuova Fiat Pandina, la futura generazione di Panda. Il boss di Fiat ha dichiarato che la vettura che arriverà entro la fine del decennio costerà sicuramente meno di 15 mila euro.

Olivier Francois conferma: “La nuova Fiat Pandina costerà meno di 15 mila euro”

“Rimpiazzeremo la Panda con un modello più piccolo e semplice, secondo lo spirito della Panda originale del 1980. Avrà un’offerta multienergia, le Fiat sono diventate troppo care e serve un’erede della Panda sotto i 15 mila euro”, sono state le esatte dichiarazioni di Olivier Francois dal Salone dell’auto di Bruxelles. Dunque è confermato che la nuova Fiat Pandina sarà sia elettrica al 100 per cento che ibrida. In entrambi i casi come detto in precedenza il prezzo non dovrebbe essere superiore ai 15 mila euro.

Francois ha poi confermato che la vettura avrà uno stile più vicino a quello della prima generazione del modello anni ’80 e che ovviamente ci saranno dei punti di contatto con il design della Grande Panda come si evince molto chiaramente dai render che accompagnano il nostro articolo.

Advertisement

Nuova Fiat Pandina dunque si conferma un modello molto importante per il futuro di Fiat che vuole tornare a crescere in Europa. Francois ha già confermato che in Fiat sono già al lavoro per portare sul mercato una vettura che possa essere protagonista del segmento A nonostante la concorrenza sempre più folta anche da parte delle case cinesi. Questo modello dunque sarà degno erede dell’attuale Panda che come sappiamo è ormai presente sul mercato da oltre 14 anni. Questa vettura condividerà la stessa piattaforma con la futura Fiat 500 e anche la gamma di motori dovrebbe essere la stessa. Quello che cambierà è lo stabilimento con la 500 confermata a Mirafiori mentre la Pandina dovrebbe essere prodotta sempre a Pomigliano.

Infine il numero uno di Fiat ha pure confermato che nel 2030 potrebbe esserci finalmente un’erede per la Multipla su base del concept Citroen Elo come del resto vi avevamo anticipato noi lo scorso anno. Si era intuito che quel prototipo avrebbe potuto fungere da base oltre che per una vettura di Citroen anche per una nuova Fiat Multipla e a quanto pare le cose andranno proprio così.