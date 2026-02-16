ADAC Opel GSE Rally Cup 2026 suscita un notevole interesse tra i piloti di rally di tutta Europa

Più competitiva, più globale, ancora più spettacolare: anche se il via della stagione 2026 dell’ADAC Opel GSE Rally Cup è previsto tra oltre tre mesi, è già chiaro che la serie monomarca completamente elettrica è pronta a compiere un ulteriore salto di qualità nel panorama del rally internazionale a zero emissioni.

I preparativi per l’ADAC Opel GSE Rally Cup 2026 sono in pieno svolgimento

Il calendario, particolarmente ricco e stimolante, prevede sette appuntamenti distribuiti in sei Paesi diversi, con tappe iconiche come lo storico Rally di Sanremo. A rendere il tutto ancora più interessante sarà l’esordio stagionale della nuova Opel Mokka GSE Rally, che ha già attirato l’attenzione di piloti e team provenienti da tutta Europa.

La nuova arma da gara di Opel, protagonista della prima coppa rally monomarca totalmente elettrica al mondo, incarna alla perfezione la filosofia Grand Sport Electric. Non si tratta solo di numeri, ma di sensazioni: accelerazioni brucianti, risposta immediata e un coinvolgimento capace di sorprendere anche i piloti più esperti.

La vettura sviluppa fino a 207 kW (281 CV) e 345 Nm di coppia, valori che, abbinati a un telaio messo a punto con grande precisione, garantiscono prestazioni di riferimento nella categoria. Il risultato è un’auto capace di offrire divertimento puro e competitività, come dimostrato durante un recente test organizzato da Opel Motorsport, al quale hanno partecipato 26 piloti provenienti da diversi Paesi europei. Molti di loro puntano a essere protagonisti nella lotta per il titolo dell’ADAC Opel GSE Rally Cup 2026.

Lo sviluppo della Mokka GSE Rally procede secondo programma e si concluderà in primavera, con l’omologazione come primo modello conforme al nuovo regolamento eRally5. Team e piloti possono già ordinare la vettura elettrica, proposta a 67.900 euro più IVA. Le prime consegne sono previste da metà aprile, così da consentire una preparazione adeguata in vista dell’esordio stagionale al Rally ELE di Eindhoven.