Citroën Racing: nono posto nella seconda gara di Jeddah per Jean-Éric Vergne

Quinto appuntamento complicato per Citroën Racing nel Campionato mondiale FIA di Formula E, andato in scena sul tracciato cittadino della Jeddah Corniche, lungo 3.001 metri. Al termine di 30 giri particolarmente intensi, Jean-Éric Vergne ha chiuso in nona posizione, mentre Nick Cassidy non è andato oltre il sedicesimo posto, al termine di una gara fortemente condizionata dalle strategie energetiche.

Advertisement

Una gara strategica e impegnativa per Citroën Racing sul formidabile circuito di Jeddah

Le qualifiche avevano lasciato intravedere segnali positivi, con entrambi i piloti approdati alla fase dei duelli. In gara, però, il potenziale espresso al sabato mattina non si è tradotto nel risultato sperato. Sul circuito saudita, rapido e tecnico, precisione e gestione dell’energia si sono rivelate decisive, con margini d’errore praticamente nulli.

Jean-Éric Vergne è partito dalla quinta posizione in griglia e ha fatto una buona partenza, piazzandosi tra i primi sei nei primi giri. Con i sorpassi fortemente influenzati dalla gestione dell’energia e dall’attivazione delle due finestre obbligatorie dell’Attack Mode, la strategia si è rivelata cruciale. Nonostante una gara disciplinata e un buon ritmo, la scommessa strategica di massimizzare le fasi dell’Attack Mode non ha prodotto i risultati sperati. Il pilota francese ha concluso al nono posto, conquistando punti preziosi in un campionato particolarmente competitivo.

Advertisement

Dall’altra parte del box, Nick Cassidy è partito dall’ottava posizione. Impegnato in battaglie serrate a centro gruppo per tutta la gara, Nick ha lottato in un gruppo compatto, mentre diverse strategie si sviluppavano attorno a lui. Sfortunatamente, con il progredire della gara, la strategia scelta lo ha smascherato negli ultimi giri, e ha tagliato il traguardo al 16° posto dopo una dura battaglia durata 30 giri.

Le specifiche esigenze del circuito di Jeddah, con i suoi tratti ad alta velocità combinati con frenate intense, richiedono un delicato equilibrio tra prestazioni pure ed efficienza energetica. In una gara in cui il momento di attivazione dell’Attack Mode può cambiare l’esito, l’esecuzione odierna non si è allineata alle mutevoli condizioni di gara.

Advertisement

La stagione 12 proseguirà con il sesto round a Madrid il 21 marzo, un mercato chiave per il marchio Citroën e un’importante opportunità per trasformare il potenziale in risultati migliori in campionato. Il team Citroën Racing lascia Jeddah determinato ad analizzare, perfezionare e tornare più forte nel proseguimento della campagna del campionato del mondo con monoposto 100% elettriche.

Cyril Blais, Team Principal del Citroën Racing Formula E Team, ha dichiarato: “È stata una giornata difficile. Abbiamo fatto una buona qualifica ed eravamo in una buona posizione al via, ma non abbiamo ottimizzato la nostra strategia di gara. Il ritmo all’inizio della gara ci ha leggermente sorpreso, il che ci ha messo in una situazione complicata: non abbastanza avanti per controllare la gara, e non abbastanza indietro per risparmiare energie, rendendo difficile la gestione della gara. Partendo dalla quinta e dall’ottava posizione, avevamo il potenziale per ottenere punti importanti”.

Advertisement

“Speravamo in qualcosa di più, quindi è naturale che questo risultato sia deludente. Analizzeremo la gara in dettaglio e ci assicureremo di imparare tutte le lezioni per tornare più forti a Madrid. Non siamo ancora esattamente dove vogliamo essere in termini di prestazioni complessive, ma continueremo a lavorare sodo per migliorare. Dopo una gara difficile a Miami, era importante riprenderci con punti solidi, soprattutto su una pista così impegnativa. Porteremo con noi gli aspetti positivi e le lezioni apprese dal fine settimana.”