Dodge Challenger SRT Demon 170 Coupé all’asta a Los Angeles

Una Dodge Challenger Demon SRT 170 Coupé si appresta a passare di mano, suscitando un certo interesse negli amanti delle muscle car d’oltreoceano. L’esemplare offerto alla tentazione dei potenziali acquirenti è del 2023. Sarà battuto all’asta dagli specialisti di Mecum Auctions, nella sessione di vendita programmata per sabato 21 marzo 2026, a Glendale, città della contea di Los Angeles, in California (USA).

Al momento mancano delle indicazioni sulle stime degli esperti. Non si sa nemmeno se sia previsto un prezzo di riserva, ma in ogni caso quella da spendere non sarà una cifra abbordabile, adatta per tutte le tasche.

Caratterizzata dal numero di telaio 2C3CDZL95PH103182, la Dodge Challenger SRT Demon 170 Coupé esprime dei numeri fuori dall’ordinario. Basti dire che il suo motore V8 Hemi Supercharged da 6.2 litri di cilindrata sviluppa una potenza massima di 1.039 cavalli e una coppia di 1.280 Nm, con una miscela di etanolo E85. Le cifre scendono a 913 cavalli e 1.097 Nm con la E10.

Così la Dodge Challenger SRT Demon 170 Coupé si insedia ai vertici energetici fra le muscle car americane e, più in generale, fra le auto endotermiche. L’esemplare inserito nel catalogo dell’asta californiana sfoggia una carrozzeria in TorRed, un’accesa tonalità di rosso, che dona ulteriore vigore ai suoi tratti. Gli interni, invece, sono neri.

Foto da profilo Facebook Mecum Auctions

L’abbinamento cromatico, anche se meno efficace del total black, sembra intonato per lo specifico modello, ma ciascuno valuta le cose in base alle preferenze personali, quindi è da mettere in conto che qualcuno possa dissentire dal mio punto di vista, farcito di soggettività. Mi piacciono i sedili avvolgenti e ventilati, in pelle e Alcantara, ma pure qui non mi aspetto l’unanimità di vedute.

L’esuberante potenza della Dodge Challenger SRT Demon 170 giunge al suolo col supporto di un cambio automatico TorqueFlite a 8 rapporti, con comandi al volante, che ha il suo bel da fare per gestire le sollecitazioni in ballo. Dotata di sospensioni da corsa (o quasi), la vettura a stelle e strisce di cui ci stiamo occupando punta a stupire sul fronte delle metriche prestazionali. Cosa che accade con estrema naturalezza nella marcia rettilinea, dove strappa dal suolo le molecole d’asfalto, per scinderle in atomi e poi in protoni, neutroni ed elettroni.

Devastante l’accelerazione, specie con il Launch Control attivato. In teoria la Dodge Challenger SRT Demon 170 dovrebbe bruciare il passaggio da 0 a 60 mph (0-96 km/h) in 1.66 secondi percorrere il quarto di miglio con partenza da fermo (circa 400 metri) in 8.91 secondi, con una velocità d’uscita di oltre 243 km/h. Sconsiglio ai proprietari di altre auto sportive di lanciare una sfida al conducente di questo modello, perché in accelerazione rischierebbe di fare una brutta figura, anche avendo una una hypercar a disposizione.

L’impianto frenante Brembo, che emerge alla vista dai cerchi anteriori da 18 pollici e posteriori da 17 pollici, deve fare gli straordinari per contrastare la foga del modello, la cui esuberanza è davvero estrema. Per chi volesse concorrere all’asta di Mecum Auctions, diciamo che questo esemplare è stato arricchito nella sua dotazione, con più di 20 mila dollari di optional.

Foto da profilo Facebook Mecum Auctions Foto da profilo Facebook Mecum Auctions Foto da profilo Facebook Mecum Auctions Foto da profilo Facebook Mecum Auctions

Fonte | Mecum Auctions