DS Automobiles: altra top ten in Formula E a Jeddah

La quinta prova del mondiale ABB FIA Formula E è andata in scena in Arabia Saudita, inaugurando il primo weekend con doppio appuntamento della stagione. DS Automobiles dopo una prima gara difficile, nella seconda ha ottenuto un’altra top ten.

I piloti della DS Automobiles punteranno ora a risalire la classifica nella prossima gara, in programma a Madrid il 21 marzo

Partito dalla sesta casella dopo una qualifica solida, Maximilian Günther ambiva a salire sul podio, forte anche del successo ottenuto nel 2025 sul tracciato cittadino della Corniche. Tuttavia, la corsa ha preso subito una piega complicata: allo spegnimento dei semafori il pilota tedesco ha perso diverse posizioni, scivolando nel traffico del gruppo centrale.

La fase iniziale si è sviluppata su ritmi controllati, con molti protagonisti impegnati nella gestione dell’energia. In questo scenario, Günther ha scelto una strategia conservativa, puntando sull’efficienza per preparare un attacco nel finale. Dalla quindicesima posizione a metà gara, ha tentato la rimonta sfruttando il secondo Attack Mode nelle tornate conclusive. Nonostante alcuni sorpassi, ha chiuso undicesimo, replicando il risultato ottenuto nella gara precedente.

Taylor Barnard ha dovuto affrontare una sessione di qualifiche molto difficile, che avrebbe compromesso l’intera giornata. Dovendo fare i conti con pneumatici che non gli davano fiducia, il giovane britannico ha scelto di presentarsi in qualifica con un altro set. Con gomme più usurate rispetto a quelle dei suoi diretti rivali, non è riuscito a fare meglio del 17 ° posto in griglia.

Il ventunenne pilota ha rapidamente recuperato terreno sul compagno di squadra Maximilian Günther in gara, adottando una strategia molto simile. Le due DS E-TENSE FE25 si sono affrontate ruota a ruota per quasi tutta la gara, con Taylor che alla fine ha conquistato il decimo posto, appena davanti al compagno di squadra. In un’altra copia carbone del giorno prima, ha conquistato un punto nella classifica piloti, mentre il team DS PENSKE ha ottenuto un punteggio simile nella classifica a squadre.

Il Campionato del Mondo ABB FIA Formula E riprenderà il 21 marzo in Spagna. La prima gara europea dell’anno si svolgerà sul circuito di Jarama, vicino a Madrid. Dopo un inizio di stagione che non ha soddisfatto le aspettative del costruttore francese, questa sarà l’occasione per DS Automobiles e il suo partner Penske Autosport di ripartire da zero e sfruttare tutte le opportunità che si presenteranno nel secondo terzo della stagione 12.

Taylor Barnard: “La doppia sfida a Jeddah non ci ha permesso di ottenere i risultati che speravamo. Alla fine abbiamo conquistato solo due punti, nonostante fossimo arrivati ​​qui con grandi ambizioni. Sappiamo di avere una vettura competitiva, mentre gli ottimi risultati dello scorso anno – sia per la squadra che per me personalmente – ci hanno dato fiducia. Quindi la conclusione finale è deludente, ma credo anche che alcune delle ragioni delle nostre prestazioni inferiori siano dovute a fattori esterni che sono fuori dal nostro controllo. E questo rende il tutto ancora più difficile da accettare”.

Maximilan Günther: “Questa gara è stata deludente, con un altro undicesimo posto che mi ha lasciato di nuovo appena fuori dalla zona punti. Non mi sentivo a mio agio nel primo giro, con molto sottosterzo, e ho perso diverse posizioni. Ho poi deciso di puntare tutto sul finale di gara, risparmiando energie. Avevo intenzione di spingere forte negli ultimi giri, ma non ho guadagnato tutte le posizioni che speravo. E questo chiaramente non è quello che meritavamo. Siamo stati veloci in entrambe le giornate e molto forti in qualifica, con un secondo e un sesto posto in griglia, ma alla fine i risultati non sono arrivati. Questo è ovviamente deludente per tutta la squadra, ma sono sicuro che analizzeremo tutto e torneremo ancora più forti alla prossima gara, tra cinque settimane a Madrid.”