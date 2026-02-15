Ferrari: Tour Italia-Slovenia col club fondato da Enzo Ferrari

Cresce l’attesa per la terza edizione del “Tour Italia-Slovenia“, organizzato dal Ferrari Club Italia per i suoi soci. Le date da segnare in agenda sono quelle che vanno dal 21 al 25 maggio. Si profila un appuntamento di grande qualità, per il livello delle auto protagoniste e dei loro proprietari.

A fare la differenza, in positivo, ci pensa la natura esclusiva del sodalizio, fortemente voluto da Enzo Ferrari, che lo fondò con il supporto di alcuni “sacerdoti” del mito, scelti dal Commendatore per la loro passione genuina verso il “cavallino rampante”.

Da molti anni il prestigioso club, con sede a Maranello, è guidato da Vincenzo Gibiino, uomo di notevole cultura, di immenso stile e di grandi visioni, oltre che di riconosciute doti organizzative. Con lui tante idee brillanti hanno preso forma, allargando verso nuovi lidi gli orizzonti del Ferrari Club Italia. Il “Tour Italia-Slovenia” è una conferma dell’assunto.

L’evento si inserisce in un fitto calendario di rendez-vous del sodalizio, la cui gamma operativa è molto ampia, per la gioia dei soci, coinvolti in un ricco cartellone di attività, che spaziano dallo sport al turismo. Il meeting di cui vi stiamo riferendo in questo articolo partirà, nel maggio 2026, da Udine, per proseguire verso Trieste, regalando ai partecipanti emozioni rampanti nel segno dell’arte e della cultura, tra il mare, le colline e i vigneti.

In Friuli Venezia Giulia saranno concesse ai protagonisti delle emozioni stellari, di varia natura, per un turismo coinvolgente e di matrice esperienziale, nel segno della Dolce Vita. Poi l’arrivo in Slovenia. Qui, a Portorose, il rito continuerà, sulla stessa lunghezza d’onda. Le Ferrari protagoniste dell’escursione in suolo estero accompagneranno i proprietari nella visita del Salone Nautico Internazionale che si svolge in quella località.

Spazio anche per il piacere del palato, con le sfiziose pietanze dello chef stellato Tomaž Kavčič, presso il ristorante Zemono. Diverse le mete di piacere in suolo sloveno, con le “rosse” pronte a dare felici impulsi emotivi ai fortunati possessori e a quanti le incroceranno per strada o in alcune delle loro soste lungo il tragitto. Si profila un evento coi fiocchi, sotto la sapiente regia del Ferrari Club Italia.

Fonte | Ferrari Cub Italia